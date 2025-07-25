Эксперт по фэншуй рассказала, какие вещи не стоит преподносить в качестве подарков
Часы, зонты, ножи, ножницы, а также вещи белого и черного цвета дарить не стоит. Об этом рассказала эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова.
Эксперт пояснила, что в китайской культуре часы похожи со словом «конец», зонт — «рассеивать, разбивать», а черные и белые предметы ассоциируются с трауром, лучше выбирать красный цвет.
«С точки зрения китайской астрологии Бацзы не рекомендуется дарить то, что может принести негативную энергию или нарушить баланс стихий. Неудачными считаются, например, фигурки, изображения, игрушки, подвески и кулоны в виде животных, которые конфликтуют с животным китайского зодиака именинника», — пояснила Скуратова «Москве 24».
Она уточнила, что не стоит дарить человеку, родившемуся в год Змеи, свинку-копилку.
Также неудачными подарками станут ножи и ножницы, поскольку они связаны с неблагоприятной энергией Ша. Не стоит дарить и пустые кошельки, добавила Скуратова.