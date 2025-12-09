Горячие блюда, которые спасут новогодний стол 2026 — топ‑8 рецептов
Новый год — это время не только для подарков и веселья, но и для вкусной еды. Если вы хотите удивить гостей, в материале «Радио 1» предлагаем вам восемь интересных рецептов горячих блюд на праздник.
Запеченная утка с яблоками
Ингредиенты:
- Утка — 2-2,5 кг;
- Яблоки — 3-4 шт. (желательно кислые);
- Лук — 1 шт;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Соль, перец — по вкусу;
- Специи (тимьян, розмарин) — по вкусу;
- Оливковое масло — 2 ст. ложки.
Приготовление:
1. Утку хорошо промойте, обсушите и натрите солью, перцем и специями;
2. Яблоки нарежьте дольками, лук — кольцами, чеснок — мелко порежьте;
3. Фаршируйте утку яблоками, луком и чесноком;
4. Смажьте птицу оливковым маслом и положите в форму для запекания;
5. Запекайте в разогретой до 180°C духовке около 2-2,5 часов, поливая выделяющимся соком;
6. Подавайте с картофельным пюре.
Говядина с грибами в сливочном соусе
Ингредиенты:
- Говядина (филе) — 500 г;
- Шампиньоны — 300 г;
- Сливки (20%) — 200 мл;
- Лук — 1 шт;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Соль, перец — по вкусу;
- Оливковое масло — 2 ст. ложки.
Приготовление:
1. Говядину нарежьте на кусочки, посолите и поперчите;
2. Обжарьте мясо на сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки и уберите его;
3. На той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок до мягкости;
4. Добавьте нарезанные шампиньоны и жарьте до золотистого цвета;
5. Верните говядину в сковороду, добавьте сливки и тушите на медленном огне 10-15 минут;
6. Подавайте с пастой или рисом.
Курица под шубой
Ингредиенты:
- Куриные грудки — 500 г;
- Морковь — 1 шт;
- Картофель — 2 шт;
- Лук — 1 шт;
- Твердый сыр — 150 г;
- Соль, перец — по вкусу;
- Майонез — 100 г.
Приготовление:
1. Куриные грудки отварите или обжарьте до готовности, нарежьте кубиками;
2. Лук мелко нашинкуйте, морковь и картофель натрите на крупной терке;
3. В форме для запекания выложите курицу, сверху слой лука, затем морковь и картофель;
4. Каждый слой смажьте майонезом, посолите и поперчите;
5. Завершите слоем тертого сыра;
6. Запекайте в разогретой до 180°C духовке около 30 минут до румяной корочки.
Рыбные котлеты с зеленью
Ингредиенты:
- Рыба (филе) — 500 г (например, треска или судак);
- Лук — 1 шт;
- Яйцо — 1 шт;
- Панировочные сухари — 100 г;
- Укроп или петрушка — по вкусу;
- Соль, перец — по вкусу;
- Растительное масло для жарки.
Приготовление:
1. Рыбу пропустите через мясорубку вместе с луком;
2. Добавьте яйцо, мелко нарезанную зелень, соль и перец. Хорошо перемешайте;
3. Сформируйте котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях;
4. Обжаривайте на раскаленном растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки;
5. Подавайте с картофельным гарниром.
Овощное рагу с курицей
Ингредиенты:
- Куриное филе — 500 г;
- Морковь — 1 шт;
- Болгарский перец — 1 шт;
- Цукини или кабачок — 1 шт;
- Лук — 1 шт;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Оливковое масло — 2 ст. ложки;
- Соль, перец, специи (по желанию).
Приготовление:
1. Курицу нарежьте кубиками и обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета;
2. Добавьте нарезанный лук и чеснок, обжаривайте еще несколько минут;
3. Затем добавьте нарезанные морковь, болгарский перец и цукини. Тушите все вместе под крышкой около 20 минут;
4. Посолите, поперчите и добавьте специи по вкусу;
5. Подавайте горячим.
Пирог с мясом и грибами
Ингредиенты:
- Мясо (свинина или говядина) — 300 г;
- Шампиньоны — 200 г;
- Лук — 1 шт;
- Тесто слоеное (готовое) — 500 г;
- Яйцо (для смазки) — 1 шт;
- Соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
1. Мясо отварите и нарежьте мелкими кусочками или пропустите через мясорубку;
2. Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте нарезанные грибы и готовьте до испарения жидкости;
3. Смешайте мясо с грибами и луком, посолите и поперчите;
4. Раскатайте тесто и положите половину в форму для запекания;
5. Выложите начинку, накройте второй половиной теста, защипните края и сделайте несколько надрезов сверху;
6. Смазать яйцом и запекать в разогретой до 180°C духовке около 30 минут до золотистой корочки.
Запеченные овощи с сыром
Ингредиенты:
- Баклажан — 1 шт;
- Цукини — 1 шт;
- Помидоры — 2 шт;
- Болгарский перец — 1 шт;
- Твердый сыр (например, моцарелла) — 150 г;
- Оливковое масло — 2 ст. ложки;
- Соль, перец, итальянские травы по вкусу.
Приготовление:
1. Овощи нарежьте кружочками или кубиками;
2. Выложите их в форму для запекания, полейте оливковым маслом и посолите, поперчите;
3. Посыпьте сверху тертым сыром и травами;
4. Запекайте в разогретой до 180°C духовке около 30 минут до мягкости овощей и румяной корочки сыра.
Баранина с пряностями
Ингредиенты:
- Баранина (каре или окорок) — 800 г;
- Чеснок — 4 зубчика;
- Оливковое масло — 3 ст. ложки;
- Специи (паприка, зира, кориандр) — по вкусу;
- Соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
1. Баранину натрите смесью из оливкового масла, измельченного чеснока и специй;
2. Уберите мариноваться на несколько часов (можно на ночь);
3. Запекайте в разогретой до 180°C духовке около 1,5 часов до готовности, периодически поливая выделившимся соком;
4. Подавайте с кускусом или картофельным гарниром.