Новый год — это время не только для подарков и веселья, но и для вкусной еды. Если вы хотите удивить гостей, в материале «Радио 1» предлагаем вам восемь интересных рецептов горячих блюд на праздник.





Запеченная утка с яблоками

Ингредиенты:

Утка — 2-2,5 кг;

Яблоки — 3-4 шт. (желательно кислые);

Лук — 1 шт;

Чеснок — 3 зубчика;

Соль, перец — по вкусу;

Специи (тимьян, розмарин) — по вкусу;

Оливковое масло — 2 ст. ложки.

Приготовление:

1. Утку хорошо промойте, обсушите и натрите солью, перцем и специями;

2. Яблоки нарежьте дольками, лук — кольцами, чеснок — мелко порежьте;

3. Фаршируйте утку яблоками, луком и чесноком;

4. Смажьте птицу оливковым маслом и положите в форму для запекания;

5. Запекайте в разогретой до 180°C духовке около 2-2,5 часов, поливая выделяющимся соком;

6. Подавайте с картофельным пюре.





Говядина с грибами в сливочном соусе

Ингредиенты:

Говядина (филе) — 500 г;

Шампиньоны — 300 г;

Сливки (20%) — 200 мл;

Лук — 1 шт;

Чеснок — 2 зубчика;

Соль, перец — по вкусу;

Оливковое масло — 2 ст. ложки.





Приготовление:

1. Говядину нарежьте на кусочки, посолите и поперчите;

2. Обжарьте мясо на сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки и уберите его;

3. На той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок до мягкости;

4. Добавьте нарезанные шампиньоны и жарьте до золотистого цвета;

5. Верните говядину в сковороду, добавьте сливки и тушите на медленном огне 10-15 минут;

6. Подавайте с пастой или рисом.





Курица под шубой

Ингредиенты:

Куриные грудки — 500 г;

Морковь — 1 шт;

Картофель — 2 шт;

Лук — 1 шт;

Твердый сыр — 150 г;

Соль, перец — по вкусу;

Майонез — 100 г.





Приготовление:

1. Куриные грудки отварите или обжарьте до готовности, нарежьте кубиками;

2. Лук мелко нашинкуйте, морковь и картофель натрите на крупной терке;

3. В форме для запекания выложите курицу, сверху слой лука, затем морковь и картофель;

4. Каждый слой смажьте майонезом, посолите и поперчите;

5. Завершите слоем тертого сыра;

6. Запекайте в разогретой до 180°C духовке около 30 минут до румяной корочки.





Рыбные котлеты с зеленью

Ингредиенты:

Рыба (филе) — 500 г (например, треска или судак);

Лук — 1 шт;

Яйцо — 1 шт;

Панировочные сухари — 100 г;

Укроп или петрушка — по вкусу;

Соль, перец — по вкусу;

Растительное масло для жарки.





Приготовление:

1. Рыбу пропустите через мясорубку вместе с луком;

2. Добавьте яйцо, мелко нарезанную зелень, соль и перец. Хорошо перемешайте;

3. Сформируйте котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях;

4. Обжаривайте на раскаленном растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки;

5. Подавайте с картофельным гарниром.





Овощное рагу с курицей

Ингредиенты:

Куриное филе — 500 г;

Морковь — 1 шт;

Болгарский перец — 1 шт;

Цукини или кабачок — 1 шт;

Лук — 1 шт;

Чеснок — 2 зубчика;

Оливковое масло — 2 ст. ложки;

Соль, перец, специи (по желанию).





Приготовление:

1. Курицу нарежьте кубиками и обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета;

2. Добавьте нарезанный лук и чеснок, обжаривайте еще несколько минут;

3. Затем добавьте нарезанные морковь, болгарский перец и цукини. Тушите все вместе под крышкой около 20 минут;

4. Посолите, поперчите и добавьте специи по вкусу;

5. Подавайте горячим.





Пирог с мясом и грибами

Ингредиенты:

Мясо (свинина или говядина) — 300 г;

Шампиньоны — 200 г;

Лук — 1 шт;

Тесто слоеное (готовое) — 500 г;

Яйцо (для смазки) — 1 шт;

Соль, перец — по вкусу.





Приготовление:

1. Мясо отварите и нарежьте мелкими кусочками или пропустите через мясорубку;

2. Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте нарезанные грибы и готовьте до испарения жидкости;

3. Смешайте мясо с грибами и луком, посолите и поперчите;

4. Раскатайте тесто и положите половину в форму для запекания;

5. Выложите начинку, накройте второй половиной теста, защипните края и сделайте несколько надрезов сверху;

6. Смазать яйцом и запекать в разогретой до 180°C духовке около 30 минут до золотистой корочки.





Запеченные овощи с сыром

Ингредиенты:

Баклажан — 1 шт;

Цукини — 1 шт;

Помидоры — 2 шт;

Болгарский перец — 1 шт;

Твердый сыр (например, моцарелла) — 150 г;

Оливковое масло — 2 ст. ложки;

Соль, перец, итальянские травы по вкусу.





Приготовление:

1. Овощи нарежьте кружочками или кубиками;

2. Выложите их в форму для запекания, полейте оливковым маслом и посолите, поперчите;

3. Посыпьте сверху тертым сыром и травами;

4. Запекайте в разогретой до 180°C духовке около 30 минут до мягкости овощей и румяной корочки сыра.





Баранина с пряностями

Ингредиенты:

Баранина (каре или окорок) — 800 г;

Чеснок — 4 зубчика;

Оливковое масло — 3 ст. ложки;

Специи (паприка, зира, кориандр) — по вкусу;

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

1. Баранину натрите смесью из оливкового масла, измельченного чеснока и специй;

2. Уберите мариноваться на несколько часов (можно на ночь);

3. Запекайте в разогретой до 180°C духовке около 1,5 часов до готовности, периодически поливая выделившимся соком;

4. Подавайте с кускусом или картофельным гарниром.