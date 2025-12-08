08 декабря 2025, 10:48

Фото: iStock/mdcooper

В Кемерове готовятся к открытию ледяных городков, которые сейчас устанавливают в каждом районе города. Об этом сообщили в местной администрации.





По данным «Сiбдепо», основная локация, расположенная на площади Советов, начнет работать 27 декабря.





«Такие городки сооружают в каждом районе Кемерова. Их открытие планируется с 24 по 26 декабря», — говорится в материале.

