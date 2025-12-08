В Кемерове готовятся к открытию ледяных городков
В Кемерове готовятся к открытию ледяных городков, которые сейчас устанавливают в каждом районе города. Об этом сообщили в местной администрации.
По данным «Сiбдепо», основная локация, расположенная на площади Советов, начнет работать 27 декабря.
«Такие городки сооружают в каждом районе Кемерова. Их открытие планируется с 24 по 26 декабря», — говорится в материале.
Тем временем в столице стартовала ежегодная благотворительная акция «Добрая ёлка» для детей и подростков — подопечных некоммерческих организаций (НКО). Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официальный сайт столичного мэра.
«Снимая шарик с желанием с одной из елок, участник акции дарит не просто подарок, а частичку тепла и веру в чудо тем, кому это особенно необходимо. Присоединяйтесь и почувствуйте, как добро возвращается», — рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.
В акции принимают участие ребята от трёх до 17 лет, которые остались без попечения родителей, имеют сложные диагнозы, дети участников СВО, а также оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.
«Добрые ёлки» уже установили в медиацентре и павильоне «Заповедное посольство» парка «Зарядье» и в многофункциональном комплексе «Солнце Москвы». Кроме того, новогодние деревья установят в торговых центрах, ресторанах, отелях. Они простоят до 11 января.