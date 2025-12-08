Москвичам пообещали снег на этой неделе

08 декабря 2025, 13:36

Синоптик Вильфанд: В Москве на этой неделе выпадет снег

Фото: iStock/Yury Karamanenko

На текущей неделе в столичном регионе выпадет снег и сформируется небольшой снежный покров, который продержится всего сутки. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.





По его прогнозу, во вторник днём в Москве выпадет небольшой снег, который продолжит идти и в среду. Сформируется небольшой снежный покров.





«В четверг снег начнет таять, потому что начнется очередное повышение температуры. Ночью столбик термометра будет на околонулевых значениях, днём в Москве ожидается +1…+4°С, а в Подмосковье — до …+5°С. В четверг будут идти осадки в виде дождя, которые и размоют тот небольшой снежок, образовавшийся в среду», — пояснил Вильфанд в разговоре с «Вечерней Москвой».

«До новогодней ночи далеко, но модель долгосрочной погоды говорит о том, что погода во второй половине декабря будет больше похожа на зимнюю и будет снег. Причём при отрицательной температуре», — уточнила синоптик.