Москвичам пообещали снег на этой неделе
Синоптик Вильфанд: В Москве на этой неделе выпадет снег
На текущей неделе в столичном регионе выпадет снег и сформируется небольшой снежный покров, который продержится всего сутки. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его прогнозу, во вторник днём в Москве выпадет небольшой снег, который продолжит идти и в среду. Сформируется небольшой снежный покров.
«В четверг снег начнет таять, потому что начнется очередное повышение температуры. Ночью столбик термометра будет на околонулевых значениях, днём в Москве ожидается +1…+4°С, а в Подмосковье — до …+5°С. В четверг будут идти осадки в виде дождя, которые и размоют тот небольшой снежок, образовавшийся в среду», — пояснил Вильфанд в разговоре с «Вечерней Москвой».
В выходные в столичном регионе похолодает, но температура будет превышать норму декабря. Снег продолжится, однако пока непонятно, сформируется ли снежный покров.
Тем временем ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала RT, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается снег.
«До новогодней ночи далеко, но модель долгосрочной погоды говорит о том, что погода во второй половине декабря будет больше похожа на зимнюю и будет снег. Причём при отрицательной температуре», — уточнила синоптик.
По её словам, без снега жители столичного региона в новогоднюю ночь не останутся.