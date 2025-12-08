Стало известно, какие бургеры больше всего любят россияне

08 декабря 2025, 12:41

«Бургер Кинг»: россияне чаще покупают бургеры с говядиной

Фото: iStock/Wojciech Kozielczyk

Россияне чаще всего выбирают бургеры с говядиной. Такие данные привели в пресс-службе сети ресторанов «Бургер Кинг».





Отмечается, что в ресторанах на бургеры с говяжьей котлетой приходится в среднем 69% продаж, в доставке — 72%. При этом куриные блюда держатся на уровне 26% и 22% соответственно. Продажи рыбных бургеров составляют всего по 2% в заведении и при доставке.





«В ряде областей — например, на Алтае, в Алтайском и Красноярском краях, Астраханской, Кировской, Костромской и Курской областях, а также в Карачаево-Черкесии, республике Марий Эл и Чувашии — куриные бургеры и роллы занимают уже до трети всех покупок», — приводит «Газета.Ru» данные «Бургер Кинга».

