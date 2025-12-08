Стало известно, какие бургеры больше всего любят россияне
«Бургер Кинг»: россияне чаще покупают бургеры с говядиной
Россияне чаще всего выбирают бургеры с говядиной. Такие данные привели в пресс-службе сети ресторанов «Бургер Кинг».
Отмечается, что в ресторанах на бургеры с говяжьей котлетой приходится в среднем 69% продаж, в доставке — 72%. При этом куриные блюда держатся на уровне 26% и 22% соответственно. Продажи рыбных бургеров составляют всего по 2% в заведении и при доставке.
«В ряде областей — например, на Алтае, в Алтайском и Красноярском краях, Астраханской, Кировской, Костромской и Курской областях, а также в Карачаево-Черкесии, республике Марий Эл и Чувашии — куриные бургеры и роллы занимают уже до трети всех покупок», — приводит «Газета.Ru» данные «Бургер Кинга».
А вот жители Москвы и Петербурга курицу выбирают реже: в ресторанах продажи составляют порядка 20–23%, а в доставке — 17–20%.
Тем временем врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева в разговоре с «Москвой 24» предупредила, что фастфуд при частом употреблении приводит к набору веса, в результате ожирение приводит к снижению чувствительности тканей к инсулину.
«Это состояние напрямую влияет на яичники, приводя к их дисфункции. В ответ на инсулинорезистентность яичники начинают продуцировать избыточное количество мужских половых гормонов, одновременно снижая выработку женских», — пояснила врач.
По её словам, из-за этого повышается рост темных и жестких волос в области усов и бороды, груди, живота, поясницы и внутренней поверхности бедер.
Она уточнила, что фастфуд действительно является фактором риска появления у женщин волос по мужскому признаку, однако это происходит только при ожирении.