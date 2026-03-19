Госдума одобрила штрафы за ОСАГО с камер: Юрист предупредил о «ловушке баз данных»

19 марта 2026, 12:05

Автоюрист Смирнов про штрафы за ОСАГО: для честных водителей ничего не меняется

Госдума приняла закон, согласно которому штрафы за отсутствие полиса ОСАГО будут назначаться не чаще одного раза в сутки вне зависимости от способа фиксации нарушения. Штраф составит 800 рублей.





Автоюрист Сергей Смирнов в беседе с «Радио 1» объяснил, что для добросовестных автомобилистов юридически ничего не меняется, однако возможны сбои в межведомственном взаимодействии.





«Обычным рядовым, законопослушным автовладельцам можно никак не реагировать. Если человек управляет машиной и у него все документы в порядке, включая полис ОСАГО, то ничего нового не происходит. Но к самой системе много вопросов. Она предлагалась еще лет пять назад, пытались вводить пилотные проекты, которые очень плохо работали из-за несостыковок с базами и технических ошибок», — сказал он.

«Представьте: у меня нет полиса, я три месяца не ездил. По базе я прохожу как нарушитель. Я иду, покупаю полис — в интернете, у брокера или в офисе, сажусь и еду. А насколько быстро это попадет в базу? Камера меня уже вычислит и заставит выплачивать штраф», — поделился автоюрист.

«Срок подачи жалобы — 10 дней с момента получения штрафа. В теории в течение месяца дело должны рассмотреть. На практике из-за нехватки сотрудников и необходимости запросов процесс может затянуться на два месяца. И здесь возникает экономическая ловушка: штраф 800 рублей, а помощь юриста стоит кратно больше. Многие просто махнут рукой и заплатят, считая это неким дополнительным налогом. Если не оплатить штраф вовремя (в течение 70 дней), он удваивается, и сумма становится уже вполне ощутимой», — отметил он.