Госдума одобрила штрафы за ОСАГО с камер: Юрист предупредил о «ловушке баз данных»
Автоюрист Смирнов про штрафы за ОСАГО: для честных водителей ничего не меняется
Госдума приняла закон, согласно которому штрафы за отсутствие полиса ОСАГО будут назначаться не чаще одного раза в сутки вне зависимости от способа фиксации нарушения. Штраф составит 800 рублей.
Автоюрист Сергей Смирнов в беседе с «Радио 1» объяснил, что для добросовестных автомобилистов юридически ничего не меняется, однако возможны сбои в межведомственном взаимодействии.
«Обычным рядовым, законопослушным автовладельцам можно никак не реагировать. Если человек управляет машиной и у него все документы в порядке, включая полис ОСАГО, то ничего нового не происходит. Но к самой системе много вопросов. Она предлагалась еще лет пять назад, пытались вводить пилотные проекты, которые очень плохо работали из-за несостыковок с базами и технических ошибок», — сказал он.
Главный риск, по мнению эксперта, заключается в скорости обновления баз данных. Человек может приобрести страховку, но информация об этом не успеет попасть в систему ГИБДД к моменту фиксации нарушения камерой.
«Представьте: у меня нет полиса, я три месяца не ездил. По базе я прохожу как нарушитель. Я иду, покупаю полис — в интернете, у брокера или в офисе, сажусь и еду. А насколько быстро это попадет в базу? Камера меня уже вычислит и заставит выплачивать штраф», — поделился автоюрист.
Смирнов подробно остановился на процедуре обжалования.
«Срок подачи жалобы — 10 дней с момента получения штрафа. В теории в течение месяца дело должны рассмотреть. На практике из-за нехватки сотрудников и необходимости запросов процесс может затянуться на два месяца. И здесь возникает экономическая ловушка: штраф 800 рублей, а помощь юриста стоит кратно больше. Многие просто махнут рукой и заплатят, считая это неким дополнительным налогом. Если не оплатить штраф вовремя (в течение 70 дней), он удваивается, и сумма становится уже вполне ощутимой», — отметил он.
В завершение эфира собеседник дал практические рекомендации, которые помогут водителям не попадать на деньги из-за технических сбоев.
- Контролируйте сроки: проверяйте, когда заканчивается действие полиса, и продлевайте его заблаговременно;
- Дайте базе время «проснуться»: если вы купили полис (особенно краткосрочный) или давно не ездили, сделайте это за 2–3 дня до первой поездки;
- Проверяйте данные при покупке: при оформлении полиса внимательно сверяйте госномер и другие данные.