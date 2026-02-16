«За эти деньги невозможно»: Автоюрист прокомментировал кризис ремонта по ОСАГО

16 февраля 2026, 18:51

Автоюрист Князев: нужно привести цены в справочниках РСА к рыночным

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Страховая компания «ТСтрахование» обратилась в Конституционный суд с жалобой на сложившуюся судебную практику. Компанию не устраивает, что суды обязывают страховщиков компенсировать владельцам машин реальную рыночную стоимость ремонта, даже если она превышает максимальную выплату по ОСАГО в 400 тысяч рублей. Поводом для разбирательства стал случай, когда страховщик в одностороннем порядке заменил ремонт автомобиля денежной выплатой, посчитав, что 400 тысяч будет достаточно. Однако этих денег на реальное восстановление машины не хватило, и автовладелец через суд добился возмещения полного ущерба.





Автоюрист Сергей Князев в беседе с «Радио 1» объяснил, что корень проблемы — в методике расчета самих страховщиков.





«Смысл в том, что Российский Союз автостраховщиков — это компания, которая должна защищать права именно автостраховщиков. И именно это объединение придумывает цены на запчасти. Цены РСА и цены на маркетплейсах разительно отличаются. Единая методика позволяет начислять на стоимость запчасти амортизацию до 50%», — отметил он.

«Автопарк в России стареет, а списки сервисов, с которыми сотрудничают страховщики, часто ограничены возрастом автомобиля (например, до 5–7 лет). На своей десятилетней Тойоте, если я попаду в ДТП, мне просто некуда сунуться. Никто за эти деньги, которые страховая выплатит, ремонтировать не согласен», — констатировал автоюрист.