Психолог рассказала о феномене «склеенных эмоций» у современных людей
Психолог Аникина: у многих людей радость сопровождается тревогой и самокритикой
Даже самые радостные события в жизни могут сопровождаться внутренним напряжением, тревогой и сомнениями. Психолог, специалист по отношениям Анастасия Аникина назвала этот феномен «склеенными эмоциями».
Она отметила, что многие люди испытывают состояние, когда радость переплетается с чувством вины, тревоги или внутреннего недовольства собой. Однако это не является приговором.
«Важно учиться замечать автоматические мысли и отделять их от реальных эмоций, а также формировать новый опыт безопасного проживания радости. Постепенно мозг учится по-новому связывать положительные события с безопасностью, а не с угрозой», — отметила Аникина в разговоре с «Известиями».
Психолог уточнила, что работа с внутренним состоянием, а также благоприятная среда помогут со временем полноценно проживать радостные моменты без чувства вины и тревоги.
Тем временем кандидат медицинских наук Валерий Литвинов предупредил в беседе с RT, что во время панической атаки не нужно пытаться справиться с эмоциями, в этот момент необходимо осознать отсутствие реальной угрозы жизни и обратиться за поддержкой к близким.
«Нужно постараться осознать, что с такой интенсивностью эмоции не могут продолжаться бесконечно и начнут отступать в скором времени, главное — не торопить их в этом», — пояснил он.
Врач посоветовал не применять различные дыхательные техники и не бороться с эмоциями, а сосредоточиться на собственных действиях и стараться сохранять спокойствие.