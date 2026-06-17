Психолог рассказала о феномене «склеенных эмоций» у современных людей

17 июня 2026, 16:15

Психолог Аникина: у многих людей радость сопровождается тревогой и самокритикой

Фото: iStock/kieferpix

Даже самые радостные события в жизни могут сопровождаться внутренним напряжением, тревогой и сомнениями. Психолог, специалист по отношениям Анастасия Аникина назвала этот феномен «склеенными эмоциями».





Она отметила, что многие люди испытывают состояние, когда радость переплетается с чувством вины, тревоги или внутреннего недовольства собой. Однако это не является приговором.





«Важно учиться замечать автоматические мысли и отделять их от реальных эмоций, а также формировать новый опыт безопасного проживания радости. Постепенно мозг учится по-новому связывать положительные события с безопасностью, а не с угрозой», — отметила Аникина в разговоре с «Известиями».

«Нужно постараться осознать, что с такой интенсивностью эмоции не могут продолжаться бесконечно и начнут отступать в скором времени, главное — не торопить их в этом», — пояснил он.