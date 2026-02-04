«Готовим себя к возможным угрозам»: Психолог рассказал, откуда у людей страсть к скандальным шоу и ужасам
Психолог Шамсутдинов: скандальные шоу помогают людям получить адреналин
Почему нас затягивают сериалы о преступниках, токсичные реалити-шоу и фильмы ужасов? Зачем мы читаем новости о громких скандалах и смотрим разборы чужих конфликтов? Это не просто любопытство. Психологи уверены: наша тяга к тёмным и захватывающим сюжетам — это зеркало внутренних потребностей, страхов и способ справиться с реальностью.
Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» заявил, что в эпоху, когда контент стал доступен как никогда, наши предпочтения к сенсациям последовательны, и за этим стоят глубокие психологические механизмы.
«Скандал, интрига, расследование — это безопасный эмоциональный аттракцион. Мы проживаем сильные чувства, не рискуя собой, то есть своего рода эмоциональная встряска. В рутинной жизни, полной правил и контроля, нам не хватает острых ощущений. Просмотр триллера или слежка за чужим конфликтом позволяет безопасно испытать прилив адреналина, страха или гнева. Это как катание на американских горках для нервной системы — мы взвинчены, но знаем, что в безопасности», — сказал он.
По словам эксперта, есть и другая, более практичная сторона: наблюдая за манипуляциями в шоу или тактикой маньяков в сериалах, мы невольно готовим себя к возможным угрозам. Мы становимся «исследователями опасности», подсознательно изучая модели поведения, чтобы распознать их вокруг себя. Правда, здесь кроется парадокс: вместо спокойствия мы часто получаем рост тревожности, потому что наш мозг переполняется выдуманными и преувеличенными сценариями.
«Сериалы про маньяков — это не только про страх. Это часто попытка понять, как работает зло, чтобы почувствовать себя подготовленным и бдительным в реальном мире. Однако самый сильный мотив — побег от реальности. Погружаясь в сложный, захватывающий сюжет, мы полностью отключаемся от собственных проблем: работы, быта, тревог. Мозг занят анализом деталей и сопереживанием героям, и у него просто не остаётся ресурсов на пережёвывание личных трудностей», — объяснил психолог.
Шамсутдинов дополнил, что иногда общие интересы, даже такие мрачные, объединяют людей — например, обсуждение последней серии нашумевшего триллера или деталей громкого скандала становится поводом для общения, ощущения причастности к общему знанию. Это создаёт чувство сообщества.