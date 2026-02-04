«Готовим себя к возможным угрозам»: Психолог рассказал, откуда у людей страсть к скандальным шоу и ужасам

04 февраля 2026, 11:40

Психолог Шамсутдинов: скандальные шоу помогают людям получить адреналин

Почему нас затягивают сериалы о преступниках, токсичные реалити-шоу и фильмы ужасов? Зачем мы читаем новости о громких скандалах и смотрим разборы чужих конфликтов? Это не просто любопытство. Психологи уверены: наша тяга к тёмным и захватывающим сюжетам — это зеркало внутренних потребностей, страхов и способ справиться с реальностью.





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» заявил, что в эпоху, когда контент стал доступен как никогда, наши предпочтения к сенсациям последовательны, и за этим стоят глубокие психологические механизмы.





«Скандал, интрига, расследование — это безопасный эмоциональный аттракцион. Мы проживаем сильные чувства, не рискуя собой, то есть своего рода эмоциональная встряска. В рутинной жизни, полной правил и контроля, нам не хватает острых ощущений. Просмотр триллера или слежка за чужим конфликтом позволяет безопасно испытать прилив адреналина, страха или гнева. Это как катание на американских горках для нервной системы — мы взвинчены, но знаем, что в безопасности», — сказал он.

«Сериалы про маньяков — это не только про страх. Это часто попытка понять, как работает зло, чтобы почувствовать себя подготовленным и бдительным в реальном мире. Однако самый сильный мотив — побег от реальности. Погружаясь в сложный, захватывающий сюжет, мы полностью отключаемся от собственных проблем: работы, быта, тревог. Мозг занят анализом деталей и сопереживанием героям, и у него просто не остаётся ресурсов на пережёвывание личных трудностей», — объяснил психолог.