Психологи Подмосковья рассказали, как сделать компьютерные игры полезными для детей
Влияние компьютерных игр на психику и развитие ребёнка вызывает много споров, хотя они давно стали частью повседневной жизни детей и подростков. Однако играть можно и с пользой, отметили психологи НИКИ детства.
С одной стороны, игры могут развивать внимание, память, логическое мышление и навыки принятия решений. С другой, чрезмерное увлечение ими грозит нарушением сна и формированием игровой зависимости.
«Родителям стоит не запрещать, а направлять: вместе с детьми выбирать контент, обсуждать игровые сюжеты, устанавливать чёткие временные рамки», – подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева, слова которой приводит пресс-служба Минздрава Московской области.Важно не то, есть ли игра в жизни ребёнка, а как она в неё встроена, заявила психолог НИКИ детства Марина Андриенко.
«Умеренное и контролируемое использование игр, особенно обучающих или стратегических, может быть полезным. Но если ребёнок замещает реальность виртуальным миром, избегает живого общения и теряет интерес к учёбе и хобби, это тревожный сигнал», – предупредила Андриенко.Современные исследования показывают, что обучающие программы способствуют развитию когнитивных функций, пространственного мышления, умения планировать и работать в команде. Особенно ценны проекты, сочетающие элементы обучения, творчества и взаимодействия.
Вместе с тем эксперты рекомендуют придерживаться возрастных ограничений, следить за содержанием игр и обеспечивать ребёнку разнообразную деятельность – спорт, творчество и общение со сверстниками.