Психологи Подмосковья рассказали, как сделать компьютерные игры полезными для детей

04 февраля 2026, 14:40

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Влияние компьютерных игр на психику и развитие ребёнка вызывает много споров, хотя они давно стали частью повседневной жизни детей и подростков. Однако играть можно и с пользой, отметили психологи НИКИ детства.





С одной стороны, игры могут развивать внимание, память, логическое мышление и навыки принятия решений. С другой, чрезмерное увлечение ими грозит нарушением сна и формированием игровой зависимости.



«Родителям стоит не запрещать, а направлять: вместе с детьми выбирать контент, обсуждать игровые сюжеты, устанавливать чёткие временные рамки», – подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева, слова которой приводит пресс-служба Минздрава Московской области.

«Умеренное и контролируемое использование игр, особенно обучающих или стратегических, может быть полезным. Но если ребёнок замещает реальность виртуальным миром, избегает живого общения и теряет интерес к учёбе и хобби, это тревожный сигнал», – предупредила Андриенко.