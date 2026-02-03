«Согреть душу»: Психолог раскрыл, как справиться с усталостью от зимы

03 февраля 2026, 23:20

Психолог Ланг: Сокрушаться из-за погоды вредно и совершенно бессмысленно

Фото: iStock/Marjan_Apostolovic

Состояние усталости от зимы не является признаком депрессии, оно считается нормальным. Об этом рассказал семейный психолог, основатель и руководитель психологического центра Сергей Ланг.





По его словам, важно помнить, что главное тепло находится внутри нас. И каждый человек самостоятельно создает свое настроение. Усталость от погоды является нормальным состоянием и вовсе не указывает на депрессивность.



Эксперт посоветовал зимой сходить в баню и согреться, устроить дома чаепитие с горячим чаем и вкусными пирожками или организовать домашние посиделки с душевными разговорами и настольными играми. В такие моменты человек может «согреть душу» с помощью общения и приятных ситуаций.





«Сейчас же то время, когда люди в основном пассивны. Лежат дома с телефоном и просто печально смотрят в окно. Конечно, от этого радости не будет. Поэтому я рекомендую усилить именно физическую нагрузку. Нет возможности ходить в спортзал — позанимайтесь дома, включите какие-то занятия, тренировки через тот же интернет, поотжимайтесь, поприседайте. Включите дома громкую музыку, устройте танцы», — сказал Ланг в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом».