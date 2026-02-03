«Согреть душу»: Психолог раскрыл, как справиться с усталостью от зимы
Состояние усталости от зимы не является признаком депрессии, оно считается нормальным. Об этом рассказал семейный психолог, основатель и руководитель психологического центра Сергей Ланг.
По его словам, важно помнить, что главное тепло находится внутри нас. И каждый человек самостоятельно создает свое настроение. Усталость от погоды является нормальным состоянием и вовсе не указывает на депрессивность.
Эксперт посоветовал зимой сходить в баню и согреться, устроить дома чаепитие с горячим чаем и вкусными пирожками или организовать домашние посиделки с душевными разговорами и настольными играми. В такие моменты человек может «согреть душу» с помощью общения и приятных ситуаций.
«Сейчас же то время, когда люди в основном пассивны. Лежат дома с телефоном и просто печально смотрят в окно. Конечно, от этого радости не будет. Поэтому я рекомендую усилить именно физическую нагрузку. Нет возможности ходить в спортзал — позанимайтесь дома, включите какие-то занятия, тренировки через тот же интернет, поотжимайтесь, поприседайте. Включите дома громкую музыку, устройте танцы», — сказал Ланг в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом».
В вечернее время психолог порекомендовал создать дома приятную атмосферу с помощью ароматических свечей или полежать в ванной. Если просто «сидеть и ныть», то будет тоскливо, поэтому необходимо начать действовать, чтобы стало лучше. Если грустно, не стоит включать печальную песню, наоборот, надо выбрать веселую. Важно вытеснять негативные мысли с помощью позитивной информации.
Ланг подчеркнул, что сокрушаться по поводу погоды вредно и совершенно бессмысленно, поскольку не в силах человека изменить ее.