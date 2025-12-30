«Готовьтесь!»: таролог назвал знаки зодиака, которым в 2026 году достанется больше всего сюрпризов

30 декабря 2025, 13:12

Фото: istockphoto / LesDaMore

Таролог, астролог и нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» раскрыл главные астрологические тенденции наступающего 2026 года. Вопреки огненному символу — Красной Огненной Лошади, — год начнётся под сильным влиянием земной стихии, а настоящий огненный триумф придётся на его вторую половину. Астролог подробно рассказал «Радио 1» какие возможности и испытания приготовили 12 месяцев для каждой из стихий.





Несмотря на огненную стихию символа года в начале 2026-го балом будут править земные знаки, особенно Козерог. Именно в этом созвездии соберутся несколько сильных планет, которые придадут энергии реализации целей. В марте фокус планетарной активности сместится в сторону водных знаков. Особенно активны и успешны будут Рыбы — им удачу принесёт умение общаться. И у Раков будет всё очень хорошо, так как планета удачи Юпитер идёт именно по их созвездию.



В апреле активность Огненной лошади доберётся до огненных же представителей зодиакального круга. Им повезёт и в отношениях, и в финансах, и сильно обострится интуиция. Далее основные успехи года как раз придутся на представителей огненной стихии, так как планеты будут активно путешествовать по их знакам, а в июле удачливый Юпитер перейдёт в знак царственного Льва, где и пробудет весь оставшийся год. А что же воздушные знаки? По словам эксперта, воздушные знаки должны быть готовы к постоянным переменам.





«Плутон в Водолее и Уран в Близнецах будут весь год подкидывать неожиданные сюрпризы разной степени полезности и неоднократно будут встряхивать жизнь воздушников как новогодний шарик с искусственным снегом», — предупреждает Борис Зак.