Синоптик рассказала, стоит ли ожидать снег к Новому году

25 декабря 2025, 10:20

Синоптик Позднякова: в Москве к Новому году образуется снежный покров

Фото: istockphoto / Rina Mskaya

В ближайшие сутки московский регион ждет заметное потепление, но уже в пятницу циклон принесет сильный снег и метель. А к Новому году синоптики обещают формирование устойчивого снежного покрова. Подробности — в эксклюзивном прогнозе от ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой.





По словам эксперта, кратковременное потепление принесет теплый атмосферный фронт, однако осадки будут незначительными и локальными. Серьёзного снегопада не ожидается. Температура в течение дня будет расти: утром в Москве прогнозируется -5...-7°C, по области до -10°C, а к вечеру воздух прогреется до -1...-3°C. Холодный северо-западный ветер сменится более мягким западным. Основные изменения начнутся в пятницу, 26 декабря. Столичный регион окажется под влиянием циклона, что приведет к ненастной погоде.

«Ночью будет снег, местами сильный, поднимется метель. Днем снег сохранится, порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду», — уточнила Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1».

«Это говорит о том, что у нас снег, который выпадет, не растает. На Новый год без снежного покрова мы не останемся», — заверила специалист.