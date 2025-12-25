Синоптик рассказала, стоит ли ожидать снег к Новому году
В ближайшие сутки московский регион ждет заметное потепление, но уже в пятницу циклон принесет сильный снег и метель. А к Новому году синоптики обещают формирование устойчивого снежного покрова. Подробности — в эксклюзивном прогнозе от ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой.
По словам эксперта, кратковременное потепление принесет теплый атмосферный фронт, однако осадки будут незначительными и локальными. Серьёзного снегопада не ожидается. Температура в течение дня будет расти: утром в Москве прогнозируется -5...-7°C, по области до -10°C, а к вечеру воздух прогреется до -1...-3°C. Холодный северо-западный ветер сменится более мягким западным. Основные изменения начнутся в пятницу, 26 декабря. Столичный регион окажется под влиянием циклона, что приведет к ненастной погоде.
«Ночью будет снег, местами сильный, поднимется метель. Днем снег сохранится, порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду», — уточнила Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1».Температура ночью составит -1...-3°C, возможно образование снежного наката. Днем столбики термометров приблизятся к нулевой отметке, что примерно на полтора градуса выше климатической нормы. В субботу погода останется облачной с кратковременным повышением атмосферного давления, местами возможен небольшой снег. Однако уже 28-29 декабря ожидается переход к устойчивым снегопадам.
«Это говорит о том, что у нас снег, который выпадет, не растает. На Новый год без снежного покрова мы не останемся», — заверила специалист.По прогнозу, в конце недели температурный режим окончательно сместится к зимним показателям: ночью -5...-10°C, днем -3...-8°C. Это обеспечит сохранение выпавшего снега. Морозы, вероятно, будут усиливаться по мере приближения к концу декабря.