«Грамотный выбор»: Стилист рассказал, как создать универсальный образ за 5 минут

07 января 2026, 12:31

Стилист Карстен: чтобы всегда выглядеть можно, нужно верно выбирать базовые вещи

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Деловой день, встречи, детский сад, а вечером — праздник. Как подобрать образ к каждому мероприятию, и что, если они все в один день?





Стилист Никита Карстен в беседе с «Радио 1» заявил, что трансформировать дневной образ в вечерний можно с помощью трёх деталей и внутреннего настроя.





«Всегда можно в большую сумку кинуть маленький клатч и каблук, который сделает образ торжественным. Также ничего не помешает вам кинуть серьги, завязать красивый пучок и подкрасить губы. Здесь опять же про внутреннее ощущение себя», — поделился он.

«Нигде не прописано, что серый костюм обязательно скучен. Все зависит от вашего внутреннего чувства стиля, и если вы выберете грамотную вещь, то она легко внедрится и в офис, и в театр, и в новогоднюю ночь. Тут просто нужно грамотно посидеть, подумать, поискать», — посоветовал стилист.

