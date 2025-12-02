Стилист назвала благородные цвета и силуэты для встречи Года Лошади
Встречать Год Лошади в 2026-м стоит в спокойных и элегантных образах. Об этом рассказала стилист и организатор проекта Fashion Iftar Джаннат Мингазова.
В беседе с «Татар-информ» эксперт отметила, что в основе образа стилист советует использовать белый и молочный оттенки, а также коричневый, карамельный и насыщенный синий — они отражают чистоту, стабильность и энергию свободы. Дополнить образ можно акцентами красного или бордового, чтобы подчеркнуть женственность, но без излишнего переизбытка.
«Энергия лошади — это про благородство», — подчеркнула Мингазова.
Для праздничного вечера эксперт рекомендует выбирать шелк, бархат и атлас, отдавая предпочтение струящимся силуэтам: платьям с открытыми плечами, моделям-футлярам или женственным вечерним костюмам. Главное — не оголять и верх, и низ одновременно, чтобы образ оставался элегантным.