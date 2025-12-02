Стилист назвала благородные цвета и силуэты для встречи Года Лошади

02 декабря 2025, 15:45

Фото: iStock/Liubov Kaplitskaya

Встречать Год Лошади в 2026-м стоит в спокойных и элегантных образах. Об этом рассказала стилист и организатор проекта Fashion Iftar Джаннат Мингазова.





В бе​седе с «Татар-информ» эксперт отметила, что в основе образа стилист советует использовать белый и молочный оттенки, а также коричневый, карамельный и насыщенный синий — они отражают чистоту, стабильность и энергию свободы. Дополнить образ можно акцентами красного или бордового, чтобы подчеркнуть женственность, но без излишнего переизбытка.





«Энергия лошади — это про благородство», — подчеркнула Мингазова.