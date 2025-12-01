Скандал вокруг Долиной набирает обороты — стилист обвинил певицу в нечестной коллаборации

01 декабря 2025, 12:24

Стилист обвинил Ларису Долину в нечестном сотрудничестве

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Ситуация вокруг Ларисы Долиной продолжает обрастать конфликтами. На этот раз недовольство сотрудничеством с народной артисткой высказал в своих соцсетях известный стилист Никита Карстен.