Скандал вокруг Долиной набирает обороты — стилист обвинил певицу в нечестной коллаборации
Ситуация вокруг Ларисы Долиной продолжает обрастать конфликтами. На этот раз недовольство сотрудничеством с народной артисткой высказал в своих соцсетях известный стилист Никита Карстен.
По его словам, он организовал с Долиной профессиональную съёмку и создал для певицы несколько образов. Условия коллаборации были прозрачными: артистка получает стильные кадры, стилист — возможность использовать материалы со звездой в соцсетях. Взаимная выгода — но всё пошло не по плану.
Карстен утверждает, что уже после съёмки Долина передумала и запретила ему публиковать фотографии и видео, решив, что использовать эксклюзивные кадры может только она сама. Взамен, по словам Никиты, певица предложила ему лишь «бесценный опыт».
Стилист оказался разочарован: он остался без права на материалы, хотя именно он организовал съёмку и придумал образы.
Читайте также: