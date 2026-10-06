«Гребень антициклона»: Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей и жителей области на текущей неделе
Синоптик Позднякова: на неделе в Москве и Подмосковье будет плюсовая температура
Октябрь не спешит пугать жителей столичного региона холодами. По словам синоптиков, температура будет выше климатической нормы.
Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что самым комфортным днём текущей недели станет четверг.
«Осадки вернутся только к пятнице. Погода не холодная, отрицательные значения температуры у нас не предвидятся», — сказала она.
По словам эксперта, те небольшие минусовые температуры, что фиксировались в конце прошлой недели, уже «состоялись», и больше их пока не ожидается.
«Сегодня довольно тепло, температура 12—13°C, да и ночь была тёплая. В среду погода начнёт налаживаться: днём ожидается переменная облачность, ночь станет ещё более тёплой. По Подмосковью +10°C будет минимальная температура. Дневная температура 15—20°, ветер западный, 5—10 м/с. Наиболее комфортным предполагается день четверга, там будет гребень антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается в течение всех суток», — отметила синоптик.
Позднякова сообщила, что погода начнет портиться во второй половине пятницы.
«Первыми под удар стихии попадут северо-западные и западные районы Подмосковья. При этом температура останется выше нормы почти на 5°C: ночью 7—12°C, днём 14—19°C. Пока что октябрь не пугает нас холодами», — резюмировала собеседница.