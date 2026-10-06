Синоптик назвала оптимальные сроки смены шин в Москве

06 октября 2026, 09:40

Метеоролог Позднякова: в Московском регионе менять шины нужно в конце октября

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова посоветовала водителям Московского региона пока не спешить с установкой зимних шин. По ее оценке, летняя резина сохранит подходящие свойства еще около месяца.