Синоптик назвала оптимальные сроки смены шин в Москве
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова посоветовала водителям Московского региона пока не спешить с установкой зимних шин. По ее оценке, летняя резина сохранит подходящие свойства еще около месяца.
Ориентиром для визита в шиномонтаж служит стабильная среднесуточная температура около +5 градусов. Прогноз на октябрь предполагает погоду теплее климатической нормы, поэтому менять комплект стоит в последних числах месяца либо в начале ноября.
Обычно автомобилисты в столичном регионе переходят на зимние покрышки в третьей декаде октября. Снег для этого необязателен: при похолодании летняя резина теряет эластичность, что влияет на сцепление с дорогой.
Позднякова в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что снег на отдельных участках трассы М-5 и в ряде регионов способен ненадолго сформировать покров. Водителям на востоке и севере России следует учитывать прежде всего температуру и фактическое состояние дорожного полотна.
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