Синоптик раскрыл, когда в Москве ожидаются первые заморозки

30 сентября 2026, 09:28

Синоптик Тишковец: в Москве в ночь на воскресенье ожидаются первые заморозки

Фото: iStock/Oleg Elkov

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве ожидаются первые заморозки. Об этом пишет Общественная Служба Новостей со ссылкой на РИА Новости.