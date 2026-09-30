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Синоптик раскрыл, когда в Москве ожидаются первые заморозки

Синоптик Тишковец: в Москве в ночь на воскресенье ожидаются первые заморозки
Фото: iStock/Oleg Elkov

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве ожидаются первые заморозки. Об этом пишет Общественная Служба Новостей со ссылкой на РИА Новости.



В ночь на воскресенье, 4 октября, в российской столице ожидаются первые заморозки до 0-3 градусов в условиях малооблачной антициклональной погоды, пояснил специалист. Согласно его мнению, днём температура в Москве поднимется лишь до 9-12 градусов тепла. Тишковец добавил, что на этом «старое» бабье лето подойдёт к концу.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, какая погода ждет жителей Московской области на этой неделе. По его словам, во второй половине рабочей недели ожидается погодный перелом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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