«Северный антициклон»: Синоптик рассказала о погоде в Москве и области до конца сентября
Синоптик Позднякова: до конца сентября в Москве и Подмосковье будет тепло
Жителей столичного региона ждёт дождливый, но тёплый четверг и сухие выходные — температура останется выше климатической нормы, а заморозков до конца месяца не прогнозируется.
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что погоду в ближайшие дни будут определять южные циклоны.
«Центры будут располагаться вблизи столичного региона. Поэтому дождя будет много. Но температура воздуха остаётся выше климатической нормы», — сказала она.
По словам специалиста, в Москве максимальная температура в эти дни будет держаться в пределах 17–19 градусов тепла, что выше нормы на три градуса. Позднякова предупредила, что уже с пятницы характер погоды начнёт меняться — на смену циклонам придёт северный антициклон.
«Начиная с пятницы, погода будет определяться уже северным антициклоном, он будет к нам проникать с западной акватории Северного Ледовитого океана, воздух в нём сухой и относительно прохладный. При этом мы будем находиться на его западе, значит, на более тёплой периферии, поэтому пятница, суббота, воскресенье пройдут без существенных осадков», — поделилась синоптик.
Она добавила, что ночные температуры станут ниже, но дневные по-прежнему будут превышать норму.
«Ночью станет прохладнее: минимальная температура в Москве будет где-то около 8°C. По региону до 5, дневная температура 11–16°C, то есть всё равно выше климатической нормы. Сентябрь завершится умеренно тёплой погодой. Тепло пока нас не покидает и заморозков не прогнозируется до конца месяца», — заключила собеседница.