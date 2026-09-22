«Северный антициклон»: Синоптик рассказала о погоде в Москве и области до конца сентября

22 сентября 2026, 13:41

Синоптик Позднякова: до конца сентября в Москве и Подмосковье будет тепло

Фото: iStock/Dzurag

Жителей столичного региона ждёт дождливый, но тёплый четверг и сухие выходные — температура останется выше климатической нормы, а заморозков до конца месяца не прогнозируется.





Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что погоду в ближайшие дни будут определять южные циклоны.







«Центры будут располагаться вблизи столичного региона. Поэтому дождя будет много. Но температура воздуха остаётся выше климатической нормы», — сказала она.

«Начиная с пятницы, погода будет определяться уже северным антициклоном, он будет к нам проникать с западной акватории Северного Ледовитого океана, воздух в нём сухой и относительно прохладный. При этом мы будем находиться на его западе, значит, на более тёплой периферии, поэтому пятница, суббота, воскресенье пройдут без существенных осадков», — поделилась синоптик.

«Ночью станет прохладнее: минимальная температура в Москве будет где-то около 8°C. По региону до 5, дневная температура 11–16°C, то есть всё равно выше климатической нормы. Сентябрь завершится умеренно тёплой погодой. Тепло пока нас не покидает и заморозков не прогнозируется до конца месяца», — заключила собеседница.