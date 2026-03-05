«Греться в долг»: Эксперт ЖКХ объяснил новый законопроект об отключении газа и света за неуплату

05 марта 2026, 15:26

Эксперт ЖКХ Мамчур: тренд на социальную защиту неплательщиков в РФ усиливается

В Госдуму внесен резонансный законопроект, который может лишить ресурсоснабжающие организации права перекрывать коммунальные услуги должникам. Речь идет о запрете отключения газа и электричества в случаях, если эти ресурсы используются для отопления жилья. Инициатива уже вызвала жаркие споры: эксперты опасаются, что под видом защиты социально уязвимых граждан закон даст индульгенцию злостным неплательщикам.





Руководитель регионального центра некоммерческого партнерства «ЖКХ и Контроль» Московской области Валерий Мамчур в эфире «Радио 1» пояснил, что ситуация с отоплением в многоквартирных домах гораздо сложнее и запутаннее, чем кажется на первый взгляд.





«Есть многоквартирные дома, высотки с лифтами, где в каждой квартире установлен индивидуальный газовый котел. Вы сами себе выставляете температуру. Раньше за долги могли просто прийти и перекрыть газ, оставив всю квартиру без тепла. Вот этот пробел и хотят устранить», — объяснил он.

«Электроэнергию, если вы не платите, отключат полностью. Пришли, поставили пломбу — и холодильник разморозился. Хотят вот это запретить, чтобы не было возможности полного отключения», — отметил Мамчур.