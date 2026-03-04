В ЖК «Новый Зеленоград» в Химках модернизируют водоснабжение

04 марта 2026, 09:30

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Новый Зеленоград», расположенном в городском округе Химки, планируется реконструкция системы водоснабжения. Девелопер Ikon Development совместно с управляющей компанией «АЙКОН-Эксплуатация» проведут комплекс работ по модернизации водозаборного узла (ВЗУ), сообщает Министерство жилищной политики Московской области.







Обновление инфраструктуры направлено на повышение качества водоснабжения для жителей микрорайона. Проект предусматривает усовершенствование системы водоподготовки. Завершить работы планируется к 1 июля 2026 года.



Ранее застройщик и управляющая компания уже провели ряд мероприятий по оптимизации очистки воды. В систему были внедрены дополнительные технологии умягчения, озонирование и ультрафиолетовая обработка. Специалисты также заменили наполнение фильтрующих элементов и промыли наружные трубопроводы холодного водоснабжения от ВЗУ до жилых домов. По информации Санитарно-эпидемиологической службы, по итогам 2025 года качество воды в комплексе полностью соответствует нормативам.



Жилой комплекс комфорт-класса «Новый Зеленоград» включает девять уже заселенных домов первой очереди, в которых проживают более 1,6 тысячи человек. В настоящее время ведется передача ключей в корпусе 3 и строительство корпуса 5.