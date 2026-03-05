Суд обязал мэрию Прокопьевска ремонтировать опасные дороги
Прокуратура Прокопьевска Кемеровской области через суд обязала городские власти отремонтировать поврежденные дороги. Об этом сообщает объединённый пресс-центр судов Кузбасса.
По данным VSE42.RU, Центральный районный суд Прокопьевска удовлетворил иск городской прокуратуры к управлению ЖКХ местной администрации с требованием устранить дефекты дорожного покрытия на нескольких участках.
«В ходе проверки АНО "Мы — Народный контроль" на автодорогах были выявлены многочисленные повреждения асфальтобетонного покрытия. Суд установил, что дефекты создают угрозу жизни и здоровью граждан, а также могут привести к имущественному ущербу владельцев транспортных средств», — говорится в сообщении.
По решению суда, управление ЖКХ обязано восстановить покрытие дорог на участках «Проезд от кооперативного кладбища до остановки "Поселок Известковый"», «Проезд от остановки "Санаторий "Прокопьевский" до профилактория "Шахтер"», а также участок дороги от полигона ТБО до поселка «Известковый», уточняет «Сiбдепо».