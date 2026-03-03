Жители Павловского Посада обсудили на личном приёме у властей округа вопросы ЖКХ
Личный приём граждан провёл замглавы Павлово-Посадского округа Александр Белоусов во вторник, 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На встречу пришли шесть человек. Основной темой стали вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства и уличного освещения.
«Наталья Гавриловна и Наталья Николаевна пожаловались на течи канализации и подтопления подвалов, а Ирина Евгеньевна спросила про капремонт многоквартирного дома и корректировку уличного освещения», — говорится в сообщении.Жители также говорили о ремонте подъездов, дезинфекции общественных мест в многоквартирном доме и качестве горячего водоснабжения.
По всем вопросам администрация округа оперативно примет решения.