Эксперт рассказал, как собирать грибы, чтобы не получить штраф и тюремный срок

16 июля 2025, 11:56

Грибник Тихомиров: краснокнижные грибы выглядят непривычно

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Обновленные федеральные законы об ответственности за нанесение ущерба редким видам растений и грибов, занесенным в Красную книгу, обозначают, что граждан могут оштрафовать на сумму до ₽5 тысяч, а юрлиц — на ₽1 млн. В случае уничтожения особо охраняемых грибов наказание будет более серьезным: до четырех лет лишения свободы и до ₽1 млн штрафа. Наказание предусмотрено не только за сбор охраняемых грибов, но и за их хранение, перевозку, продажу, распространение и рекламу.





В числе запрещенных к сбору 11 видов грибов: подберезовик разноцветный, полубелый гриб, гиропор синеющий, каштановый гриб, сыроежка зеленоватая, разнолистная и золотистая, золотисто-желтый лиловеющий груздь, ложносвинуха лепестовидная, паутинник фиолетовый.



Грибник, создатель научно-популярного YouTube-канала «Охотник да грибов» Дмитрий Тихомиров в беседе с «Радио 1» заявил, что не припомнит, когда грибники попадали в неприятную историю с законом.





«Большинство из запрещенных к сбору грибов нормальный грибник точно собирать не будет, потому что они даже внешне выглядят непривычно. Некоторые микологи очень странно относятся к включению грибов в Красную книгу, потому что то, что мы собираем себе на еду, это всего лишь плодовое тело грибницы, сам гриб живет глубоко под землей», — объяснил эксперт.

«Она живет у себя под землей, может размножиться, когда устраивают погодные условия (влажность и контраст температуры)», — отметил он.

«Например, краснокнижный гриб "саркосома шаровидная" — не особо съедобный, но растет смешными шариками в ельниках. Раньше его в Подмосковье не было, сейчас появился, видимо, грибница размножилась и приспособилась к нашим условиям», — рассказал он.