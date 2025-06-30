Миколог пояснил, почему в Подмосковье выросли грибы, которые должны появиться только осенью

30 июня 2025, 13:01

Миколог Вишневский: В лесах Подмосковья можно собрать лисички и подосиновики

Фото: iStock/Vaivirga

В лесах Московской области на несколько месяцев раньше положенного срока появились лисички, белые грибы и подберезовики. Миколог Михаил Вишневский пояснил, с чем связано подобное явление.







«Погода в этом году специфическая. Постоянно сменяли друг друга тепло и холод, то было сухо, то шли дожди. Это стимулировало плодоношение грибниц. Сейчас сохранились еще поздневесенние грибы, продолжают стоять раннелетние, а многие осенние, не поняв этой раскачки, бесконечных колебаний температур, подумали: "А не настала ли осень?" И чтобы не опоздать с плодоношением, решили тоже выдать урожай», — рассказал Вишневский «Вечерней Москве».

«Покупатель никогда не узнает наверняка, где они были выращены или собраны, какие добавки при этом использовались, какими удобрениями опрыскивались и как давно. Другими словами, у них нет сертификата безопасности», — объяснила эксперт.

