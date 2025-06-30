Миколог пояснил, почему в Подмосковье выросли грибы, которые должны появиться только осенью
Миколог Вишневский: В лесах Подмосковья можно собрать лисички и подосиновики
В лесах Московской области на несколько месяцев раньше положенного срока появились лисички, белые грибы и подберезовики. Миколог Михаил Вишневский пояснил, с чем связано подобное явление.
«Погода в этом году специфическая. Постоянно сменяли друг друга тепло и холод, то было сухо, то шли дожди. Это стимулировало плодоношение грибниц. Сейчас сохранились еще поздневесенние грибы, продолжают стоять раннелетние, а многие осенние, не поняв этой раскачки, бесконечных колебаний температур, подумали: "А не настала ли осень?" И чтобы не опоздать с плодоношением, решили тоже выдать урожай», — рассказал Вишневский «Вечерней Москве».
По его словам, на сегодняшний день одновременно растут грибы практически всех сезонов, кроме зимнего, что является уникальным явлением. В лесу можно найти грибы, которые появляются только осенью.
Вишневский добавил, что грибов сейчас «действительно, очень много» и стоит пойти в лес, пока они не отошли. Там можно собрать белые, подосиновики, подберезовики, вешенки и лисички. Специалист отметил, что в июле и первой половине августа грибов не будет. Вторую волну можно ожидать в конце августа — начале сентября, однако она уже будет не очень обильной.
В свою очередь врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева рассказала в беседе с «Москвой 24», что покупка грибов и ягод на трассе может обернуться серьезным отравлением или аллергией.
«Покупатель никогда не узнает наверняка, где они были выращены или собраны, какие добавки при этом использовались, какими удобрениями опрыскивались и как давно. Другими словами, у них нет сертификата безопасности», — объяснила эксперт.Она также добавила, что грибы, как губка, впитывают токсичные вещества, выхлопные газы и даже тяжелые металлы. А употребление такого продукта может привести к аллергии или отравлению.
Также Писарева подчеркнула, что грибы с рук нельзя покупать тем, кто в них не разбирается, так как продавцы могут подсунуть несъедобные грибы, что также может обернуться проблемами для здоровья.