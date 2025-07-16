Спасатели нашли заблудившегося в подмосковном лесу пенсионера

16 июля 2025, 10:55

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

75-летнего мужчину, заблудившегося в лесу на территории Талдомского городского округа, нашли спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Пенсионер отправился за грибами в лес рядом с садоводческим товариществом «Дружба» и сбился с пути. О том, что заблудился, мужчина рассказал своей жене по телефону, а женщина позвонила в единую службу спасения «Система-112».





«Спасатели выдвинулась в указанный лес и по пути связались с заблудившимся грибником. Телефон у него был заряжен, и по нему работники Мособлпожспаса смогли определить район поиска», — говорится в сообщении.