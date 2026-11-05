«Григорьев-Апполонов, Товстики, Самойлова»: Почему люди не могут оторваться от скандальных интервью Ксении Собчак

05 ноября 2026, 18:20

Психолог Кардиакос: интервью Собчак помогают проживать собственные эмоции

Ксения Собчак (Фото: скриншот из интервью)

Интервью Ксении Собчак превратились в главный инфоповод недели: зрители смотрят выпуски, разбирают неудобные вопросы и обсуждают ответы гостей в комментариях, telegram-каналах и на форумах. Каждый новый эпизод запускает волну дискуссий — от восхищения смелостью до критики формулировок.





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» отметила, что шоу и видео подобного формата отвлекают нас от собственных проблем и учат выдерживать конфликт.





Отвлечение и «плюсовая» социальная близость

«Представляете, как усиливается социальный компонент, когда мы все как бы про одно. И это не негатив, то есть не повышение цен, не налоги, а это хорошая плюсовая социальная близость, где мы можем все обсуждать», — пояснила она.

Как хороший фильм: острота диалогов и «параллельная польза»

«Ксения Собчак очень хорошо и интересно подаёт. Для зрителя это как увлекательный фильм, который держит напряжение остротой построенных диалогов. Но есть и второй слой: мы через это не только узнаём какие-то факты, но и учимся выдерживать отказ, негатив, неприятный комментарий, настаивать на своём», — объяснила психолог.

Легитимизация собственных эмоций

«Если, например, женщина чувствует, что проживает абьюзивные отношения, то в этих словах она услышит ответы на свои вопросы, и это поможет облегчить состояние. Через проговаривание как будто бы собственной проблемы чужими устами она слышит ответ. И тогда понимает: дело не во мне, дело в том, что вот человек такой», — поделилась Кардиакос.

Острая и хайповая тема за счёт персонажей

«Тема становится хайповой за счёт своей резонансности. Это можно сравнить с классикой скандального ТВ. Также у нас в жизни не так много впечатлений, особенно у тех, кто живёт серыми, будничными занятиями. Как бы интересно мы ни жили, у нас есть рутина. И вот впечатления нам порой необходимы», — сказала психолог.

Прокачка экспертности и эффект «обсуждаемого сериала»

«А ещё работает эффект общего интереса. А это очень полезное для жизнелюбия качество», — заключила собеседница.