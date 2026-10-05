Стилист Александр Рогов признался в страхе перед Ксенией Собчак

05 октября 2026, 14:09

Александр Рогов (Фото: Instagram* @alexandrrogov)

Популярный стилист и ведущий шоу «Ужин с Роговым» Александр Рогов рассказал о страхе перед Ксенией Собчак.





В беседе с «Леди Mail» Александр назвал среди любимых гостей проекта блогера Романа Каграманова и стилиста Гошу Карцева.



По словам Рогова, с Георгием они давно знакомы и хорошо чувствуют друг друга. Карцев помогает ему вести программу, но при этом «абсолютно легально мешает» — это и становится изюминкой выпусков.

«Есть два гостя, которых я безумно боялся, — это Артемий Лебедев и Ксения Анатольевна Собчак. Но, мне кажется, я прекрасно справился. И в целом мне очень нравится выходить на площадку на те ужины, где я, например, либо вообще никого из гостей не знаю лично, либо некоторые из них мне не были до этого представлены», — отметил стилист.