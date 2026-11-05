05 ноября 2026, 09:00

Сергей Боярский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Сын знаменитого «мушкетера» Сергей Боярский известен не только работой в медиа и госструктурах, но и насыщенной личной жизнью: детским знакомством с Ксенией Собчак, тайным разводом после 25 лет брака и новой семьёй с двумя сыновьями. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Сергея Боярского Дневник Собчак и «джентльменское молчание» Тайный развод и «демографическая программа»

Биография Сергея Боярского



Сергей Боярский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

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Дневник Собчак и «джентльменское молчание»

«Если на то пошло, мы с Ксюшей знакомы лет с 12 лет, и чего только не было в наших соседских отношениях. У меня детского компромата на неё намного больше. И память хорошая. Но я как джентльмен не буду вспоминать все эти подробности», — цитирует Сергея «78.ru».

Тайный развод и «демографическая программа»



Сергей Боярский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

«У нас стоит задача повышения демографии. Я, как человек ответственный, выполняю. Папа очень рад, что в нашей семье столько прекрасных разветвлений и чудесных продолжений нашей фамилии», — поделился Сергей в программе «Ты не поверишь!».