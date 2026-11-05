Просил «сексуальные фотографии» у Ксении Собчак и тайно развелся с женой после 26 лет брака: что скрывает Сергей Боярский
Сын знаменитого «мушкетера» Сергей Боярский известен не только работой в медиа и госструктурах, но и насыщенной личной жизнью: детским знакомством с Ксенией Собчак, тайным разводом после 25 лет брака и новой семьёй с двумя сыновьями. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография Сергея БоярскогоПосле школы наследник знаменитого мушкетёра получил два высших образования: в 2002 году окончил Северо-Западную академию государственной службы при Президенте РФ по направлению «Финансы и кредит», а в 2012 году — РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2012 году его пригласили в администрацию Петербурга советником губернатора Георгия Полтавченко по связям с общественностью, а вскоре назначили гендиректором телеканала «Санкт-Петербург». Несмотря на отсутствие журналистского опыта, при Боярском канал стал главным медиаресурсом городской администрации.
В 2016 году Сергей Боярский был избран в Госдуму и в октябре того же года стал первым заместителем председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. В декабре 2024 года он возглавил комитет, в ведении которого находятся цифровая политика, ИТ и связь.
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Дневник Собчак и «джентльменское молчание»С Ксенией Собчак Боярский знаком с детства: семьи жили в одной парадной на Мойке — Боярские на первом этаже, Собчаки на четвёртом. В 2012 году Собчак нашла в старой петербургской квартире дневник за март 1994 года и опубликовала страницы, где описала, как после игры на компьютере Сергей попросил показать ей «сексуальные фотографии». Позже она рассказывала, что с Боярским у неё случился первый поцелуй. Сам политик на эти откровения реагировал сдержанно.
«Если на то пошло, мы с Ксюшей знакомы лет с 12 лет, и чего только не было в наших соседских отношениях. У меня детского компромата на неё намного больше. И память хорошая. Но я как джентльмен не буду вспоминать все эти подробности», — цитирует Сергея «78.ru».
Тайный развод и «демографическая программа»С первой женой Екатериной Боярский познакомился в петербургской гимназии № 171. Они поженились, едва обоим исполнилось 18, — к неудовольствию родителей. В 1998 году родилась дочь Екатерина, в 2008 году — Александра. Брак продлился больше 25 лет и считался образцовым. О разводе и новой семье стало известно случайно: на юбилее Михаил Боярский обмолвился, что у него шестеро внуков. Журналисты сопоставили цифры и выяснили, что у Сергея, помимо двух дочерей от первого брака, есть двое сыновей — Сергей и Михаил — от новой избранницы. На критику в соцсетях о предательстве 26-летнего брака депутат ответил сдержанно.
«У нас стоит задача повышения демографии. Я, как человек ответственный, выполняю. Папа очень рад, что в нашей семье столько прекрасных разветвлений и чудесных продолжений нашей фамилии», — поделился Сергей в программе «Ты не поверишь!».