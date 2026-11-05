Зоопсихолог рассказала, как помочь кошкам побороться со страхом бытовой техники
Бытовая техника может вызывать у кошек сильный страх из-за повышенной чувствительности слуха, осторожного отношения ко всему новому и неприятных ассоциаций, сформировавшихся в прошлом. При этом постоянный стресс, связанный с громкими звуками и пугающими предметами, способен негативно отразиться на здоровье питомца и спровоцировать обострение хронических заболеваний.
Ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина в беседе с Москвой 24 рассказала, что настороженность перед незнакомыми предметами является характерной особенностью кошек. В отличие от собак, которые нередко проявляют интерес к новым устройствам и пытаются с ними взаимодействовать, представители семейства кошачьих предпочитают сначала внимательно изучить потенциально опасный объект на расстоянии.
«Если, например, собаки больше любопытны и с тем же появившимся в доме роботом-пылесосом могут сразу начать играть, то кошки будут долго изучать его с опаской», — отметила эксперт.
Дополнительным фактором становится острый слух животных. Неожиданные, громкие и непривычные шумы могут вызывать у них выраженную тревогу. Поэтому даже обычные домашние приборы, включая пылесосы, мясорубки и роботизированные устройства для уборки, иногда становятся источником серьезного беспокойства.
Особенно опасной специалист назвала ситуацию, когда боязнь техники формируется из-за негативного опыта общения с человеком. Например, некоторые владельцы намеренно пугают питомцев работающим пылесосом, направляют на них щетку или преследуют животное по квартире, воспринимая происходящее как игру.
Сиротина подчеркнула, что подобные действия недопустимы. Они не только закрепляют у кошки устойчивую боязнь конкретного устройства, но и подрывают доверие к хозяину. В результате питомец может начать воспринимать с опаской и другие действия человека.
«Во-вторых, хуже стресса для кошки ничего не может быть. Он заводит все негативные механизмы в организме. Любое недомогание, хронические заболевания — все будет обостряться. К тому же стрессовый фактор провоцирует у этих животных развитие мочекаменной болезни», — подчеркнула ветеринар.
Помимо долгосрочных последствий для здоровья, испуг может привести и к неожиданной агрессивной реакции. По словам зоопсихолога, в состоянии сильного страха животное способно резко броситься в сторону человека, вцепиться ему в ногу или даже поцарапать лицо. Поэтому владельцам важно не провоцировать подобные ситуации и не пытаться насильно знакомить питомца с работающей техникой.
Чтобы животное спокойно адаптировалось к новому устройству, специалист рекомендует приучать его к бытовым приборам постепенно. После покупки техники лучше оставить ее выключенной на полу, предоставив кошке возможность самостоятельно подойти, обнюхать и изучить незнакомый предмет.
Только после того, как питомец привыкнет к его присутствию, можно попробовать ненадолго включить устройство. Если звук вызовет испуг, технику следует выключить и повторить попытку примерно через час. Постепенное знакомство с непривычными шумами поможет снизить тревожность и позволит кошке адаптироваться к новым условиям без лишнего стресса.