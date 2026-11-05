Зоопсихолог рассказала, как помочь кошкам побороться со страхом бытовой техники

05 ноября 2026, 14:55

Зоопсихолог Сиротина: кошки могут серьезно заболеть из-за боязни бытовой техники

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Бытовая техника может вызывать у кошек сильный страх из-за повышенной чувствительности слуха, осторожного отношения ко всему новому и неприятных ассоциаций, сформировавшихся в прошлом. При этом постоянный стресс, связанный с громкими звуками и пугающими предметами, способен негативно отразиться на здоровье питомца и спровоцировать обострение хронических заболеваний.





Ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина в беседе с Москвой 24 рассказала, что настороженность перед незнакомыми предметами является характерной особенностью кошек. В отличие от собак, которые нередко проявляют интерес к новым устройствам и пытаются с ними взаимодействовать, представители семейства кошачьих предпочитают сначала внимательно изучить потенциально опасный объект на расстоянии.





«Если, например, собаки больше любопытны и с тем же появившимся в доме роботом-пылесосом могут сразу начать играть, то кошки будут долго изучать его с опаской», — отметила эксперт.

«Во-вторых, хуже стресса для кошки ничего не может быть. Он заводит все негативные механизмы в организме. Любое недомогание, хронические заболевания — все будет обостряться. К тому же стрессовый фактор провоцирует у этих животных развитие мочекаменной болезни», — подчеркнула ветеринар.