Григорий Летоуказатель 23 января: почему нельзя выносить мусор, ругаться и давать в долг, народные приметы
Каждый год 23 января православные христиане чтят память святителя Григория Нисского, богослова и церковного деятеля, жившего в Каппадокии в IV веке. О традициях, запретах и народных приметах читайте в материале «Радио 1».
История праздникаГригорий Нисский, младший брат известного богослова Василия Кесарийского, родился в IV веке в Каппадокии. Этот регион стал важным духовным центром христианства в борьбе с арианством — учением, которое отрицало равенство Иисуса Христа и Бога-Отца. Юноша получил отличное образование, изучал философию и риторику, а некоторое время даже преподавал красноречие. Но вскоре решил посвятить себя церковной жизни.
В 372 году его рукоположили в епископы города Ниссы. Григорий активно боролся за чистоту православных догматов и открыто противостоял арианству. Это принесло мужчине немало проблем: в 376 году его ложно обвинили в растрате церковного имущества, сняли с должности и отправили в ссылку. Несмотря на это, он не оставил пастырское служение и продолжал поддерживать верующих. Ситуация изменилась после смерти императора Валента в 378 году. Святого восстановили в сане, он вернулся в Ниссу с почестями. Но вскоре его постигло новое горе — в 379 году ушел из жизни его брат Василий Великий. Он тяжело переживал утрату, но все же завершил его труд — толкование шести дней творения, известное как «Шестоднев».
В этом же году Григорий принял участие в Антиохийском соборе, где выступил против ересей, искажавших учение о Богородице. Собор поручил ему проверить церкви Аравии и Палестины на соответствие православию. Во время этой миссии он посетил Иерусалим и поклонился святыням. Кульминацией его церковной деятельности стало участие во II Вселенском соборе 381 года в Константинополе. Он был созван против ереси Македония, которая отрицала Божественность Святого Духа. Григорий предложил уточнения к Никейскому Символу веры о Святом Духе и поддержал избрание Григория Богослова на пост Константинопольского архипастыря. В последующие годы мужчина снова и снова выступал на соборах в Константинополе, делясь своими богословскими взглядами о Божестве Сына и Святого Духа. Его авторитет был настолько высоким, что церкви из разных регионов обращались к нему за помощью.
Святой запомнился современникам как выдающийся мыслитель и добрый пастырь. Он проявлял терпение и миролюбие, всегда готов был заступиться за верующих перед властями. Дожив до глубокой старости, мирно скончался.
Традиции дняЭтот день на Руси считали началом весеннего сезона полевых работ. Мужчины занимались проверкой хозяйства: осматривали инструменты, чистили амбары и перебирали запасы зерна. Они готовились к будущим работам и наводили порядок на дворе. Женщины не отставали — стирали и готовили обрядовую еду, заботясь о детях. 23 января особое внимание уделяли семейному очагу. Вечерние посиделки за самоваром с ужином были обязательными. На стол ставили мясное блюдо, которое символизировало здоровье и благополучие.
Стог сена стал одним из главных символов этого дня. Его считали связующим звеном между землей и урожаем. Люди верили, что в нём живет дух — Стоговой, покровитель полей. Чтобы задобрить его, нужно было испечь каравай и оставить его у основания стога. Это считалось даром для будущего урожая. У крестьян также существовал обряд для привлечения богатства. До захода солнца нужно было трижды обойти стог против часовой стрелки, произнося заветное желание. Затем брали охапку сена и приносили его в дом. Считалось, что так человек приманивает достаток и благосостояние.
Народные запретыВ праздник наши предки придерживались определенных запретов, считая, что их нарушение может привести к неудачам. Например, в этот день нельзя было бездельничать — работа 23 января считалась залогом успешного года.
Вот что еще лучше не делать 23 января:
- Нельзя выносить мусор и золу. С ними можно «выбросить» удачу;
- Нельзя ругаться. Агрессия притягивает неприятности;
- Нельзя шить и вязать. Есть риск «зашить» свое счастье;
- Нельзя давать деньги в долг. С купюрами можно «отдать» достаток.
ПриметыНа Руси в день Григория Летоуказателя крестьяне внимательно следили за природой. Они верили, что погода в этот праздник может подсказать, каким будет урожай. Существовала даже поговорка: «Каков Григорий, таково и лето».
Если день ясный и солнечный, ждали жаркое и сухое лето. Южный ветер предвещал частые грозы. Снегопад и вьюга обещали дождливые летние месяцы. Если иней покрывал стога, сезон должен был быть прохладным и сырым. А много снега предвещало хороший урожай пшеницы.