Стало известно, кто сможет оформить в 2026 году досрочную пенсию

22 января 2026, 08:53

Профессор Виноградов: на пенсию могут выйти мужчины в 62 года при стаже 42 года

Фото: iStock/mars58

В 2026 году возраст назначения пенсии по старости составляет 64 года для мужчин и 59 лет для женщин, но некоторые граждане могут выйти на пенсию досрочно. Об этом агентству «Прайм» сообщил профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.