Стало известно, кто сможет оформить в 2026 году досрочную пенсию
В 2026 году возраст назначения пенсии по старости составляет 64 года для мужчин и 59 лет для женщин, но некоторые граждане могут выйти на пенсию досрочно. Об этом агентству «Прайм» сообщил профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Для получения страховой пенсии требуется не менее 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Мужчины могут выйти на пенсию досрочно в возрасте 62 лет при наличии 42 лет стажа, а женщины — в 57 лет при 37 годах стажа. Виноградов отметил, что недостающий стаж и баллы можно частично приобрести.
Также право на досрочную пенсию имеют многодетные матери, работники, занятые на тяжелых или опасных работах, медицинские и педагогические работники, а также жители Крайнего Севера и приравненных регионов.
Кроме того, лица предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше, если они были уволены по сокращению или из-за ликвидации организации, при условии наличия необходимого стажа и баллов.
Читайте также: