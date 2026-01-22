«Тревожные звоночки в теле»: Врач объяснила, как заподозрить дефицит витаминов зимой

22 января 2026, 11:01

Врач Молостова: судороги в ногах свидетельствуют о дефиците магния

Фото: Istock/Prostock-Studio

Постоянная усталость, раздражительность и необъяснимая слабость зимой списываются на «хандру» и нехватку солнца. Однако часто за этим стоят реальные дефициты витаминов и микроэлементов. Как отличить сезонный упадок сил от сигналов организма о нехватке жизненно важных веществ?





Кандидат медицинских наук, врач, клинический фармаколог, эксперт компании EGENY Татьяна Молостова в беседе с «Радио 1» предупредила, что неприятные состояния могут быть прямым следствием дефицита витаминов и минералов, потребность в которых обостряется в холодное время года.





«Есть тревожные звоночки, на которые стоит обратить внимание. Человек начинает чувствовать усталость, которая наступает при обычных физических нагрузках. Развивается апатия, людям становится лень что-то делать», — сказала она.

«Еще один маркер — болезненные трещинки в уголках рта, которые долго не заживают. Здесь нужно сдавать точечные анализы — витамин D, ферритин, витамин B12. В любом случае нужна консультация специалиста», — рекомендует эксперт.