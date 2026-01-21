Россиянам пригрозили штрафами за самостоятельную установку батарей
Самостоятельная установка батарей чревата штрафами. Об этом в разговоре с RT предупредил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Отопительные системы в многоквартирных домах считаются общим имуществом, пояснил он. Радиаторы без отключающих кранов входят в зону ответственности управляющей компании (УК). Менять батареи без согласования с УК запрещено, поскольку это может нарушить тепловой баланс в подъезде. Перед заменой УК может запросить у собственника проект или технический паспорт новых радиаторов, отметил Бондарь.
По его словам, если температура опускается ниже -10 градусов, собственнику могут отказать в замене оборудования, так как для этого необходимо отключить стояк, что может повлиять на отопление других квартир. При плановом ремонте по закону отключение отопления допускается не более чем на три часа в день.
Установка отопительных приборов без согласования с управляющей компанией является незаконной. Это регулируется статьей 7.21 КоАП РФ и предусматривает штраф. Кроме того, УК может потребовать демонтировать незаконно установленные приборы и восстановить исходную схему отопления, заключил эксперт.
