«Поражение организма»: Инфекционист предупредил, как не пропустить смертельную болезнь после возвращения из отпуска

25 августа 2026, 17:02

Инфекционист Рябов: после возвращения из отпуска надо следить за состоянием

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Если вы вернулись из отпуска и почувствовали резкую слабость, не спешите глотать противовирусные пакетики. Ломота в теле, озноб и высокая температура после поездки в Египет или Таиланд могут оказаться вовсе не простудой. А недавняя гибель 36-летнего мужчины после укуса комара настораживает еще больше. Какой главный механизм действия малярийного плазмодия и есть ли симптомы-маркеры, которые должны заставить туриста немедленно сдать кровь?





Врач-инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» заявил, что малярийный плазмодий, попавший в кровь со слюной комара, действует как токсин, разрушающий эритроциты.





«Когда паразитов в крови становится много, они начинают массово гибнуть и распадаться, вызывая сильнейшую интоксикацию. Именно этим объясняется специфическая симптоматика, которую часто путают с ОРВИ. Чисто инфекционные симптомы: очень мощная лихорадка, сильный озноб, выраженная слабость и ломота. Это происходит из-за отравления организма продуктами распавшихся эритроцитов. Их надо выводить, организм мобилизуется, отсюда потливость», — сказал он.

«Опыта нет, но просто наличие температуры не дает возможности поставить диагноз. Всегда выясняют: а не приехал ли пациент из стран, опасных по малярии, был ли он в контакте с такими людьми? Если больной обратился поздно, когда плазмодий поразил большое количество эритроцитов, это может вызвать отказ почек и печени. Единственный способ диагностики — анализ крови («толстая капля»)», — предупредил Рябов.