Инфекция вспыхнула на борту круизного лайнера, есть погибшие

Инфекция вспыхнула на борту судна, следовавшего из Аргентины в Африку

Вспышка острого респираторного синдрома на круизном судне, следующем из аргентинской Ушуайи в Кабо-Верде, привела к гибели двух пассажиров. Еще одного госпитализировали в отделение интенсивной терапии в ЮАР. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель южноафриканского департамента здравоохранения.





По данным Всемирной организации здравоохранения, полученным AFP в Женеве, ВОЗ проинформировали о случаях тяжелого заболевания на лайнере в Атлантике. Организация проводит расследование и оказывает координируемую международную поддержку в сфере общественного здравоохранения, не раскрывая деталей о погибших.



Первые симптомы проявились у 70-летнего пассажира, который скончался на борту. Его тело в настоящее время находится на острове Святой Елены (британская территория в южной части Атлантического океана). Супруга умершего — женщина 69 лет — также заболела во время путешествия. Ее эвакуировали в Южную Африку, однако она скончалась в больнице Йоханнесбурга. Национальность жертв не уточняется.



Судно MV Hondius, по данным онлайн-сервисов отслеживания, в воскресенье находилось непосредственно у входа в порт Прайя (Кабо-Верде). На его борту — около 170 пассажиров и 70 членов экипажа. Оператор лайнера предлагает круизы через несколько туристических агентств, в особенности в Аргентине и Великобритании. Один из маршрутов включает остановки на Южной Георгии и острове Святой Елены.



