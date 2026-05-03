Инфекция вспыхнула на борту круизного лайнера, есть погибшие
Вспышка острого респираторного синдрома на круизном судне, следующем из аргентинской Ушуайи в Кабо-Верде, привела к гибели двух пассажиров. Еще одного госпитализировали в отделение интенсивной терапии в ЮАР. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель южноафриканского департамента здравоохранения.
По данным Всемирной организации здравоохранения, полученным AFP в Женеве, ВОЗ проинформировали о случаях тяжелого заболевания на лайнере в Атлантике. Организация проводит расследование и оказывает координируемую международную поддержку в сфере общественного здравоохранения, не раскрывая деталей о погибших.
Первые симптомы проявились у 70-летнего пассажира, который скончался на борту. Его тело в настоящее время находится на острове Святой Елены (британская территория в южной части Атлантического океана). Супруга умершего — женщина 69 лет — также заболела во время путешествия. Ее эвакуировали в Южную Африку, однако она скончалась в больнице Йоханнесбурга. Национальность жертв не уточняется.
Судно MV Hondius, по данным онлайн-сервисов отслеживания, в воскресенье находилось непосредственно у входа в порт Прайя (Кабо-Верде). На его борту — около 170 пассажиров и 70 членов экипажа. Оператор лайнера предлагает круизы через несколько туристических агентств, в особенности в Аргентине и Великобритании. Один из маршрутов включает остановки на Южной Георгии и острове Святой Елены.