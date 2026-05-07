«От насморка до кишечных проблем»: Инфекционист рассказал о скрытой угрозе городских птиц

07 мая 2026, 14:32

Врач Вознесенский: городские птицы могут заразить человека опасными болезнями

Фото: iStock/Tomasz Śmigla

С наступлением тепла мы радуемся пению синичек и традиции кормить голубей в парках. Но насколько безопасно это соседство?





Врач-инфекционист, доцент РУДН Сергей Вознесенский в беседе с «Радио 1» развеял мифы о безобидности городских пернатых и объяснил, почему внезапный насморк или пневмония могут быть «приветом» от знакомого голубя.





«Многие считают, что от птицы можно заразиться только если трогать её, но это заблуждение», — сказал он.

Две основные группы риска, связанные с разными путями заражения:

Воздушно-пылевой путь: самой распространённой инфекцией, которую мы получаем от птиц, является хламидийная инфекция — орнитоз.

«Это заболевание передаётся по воздуху и аэрозольным механизмом, воздушно-капельным путём. При вдыхании мы можем получить эту бактерию, и будет у кого-то насморк, а у кого-то может и пневмония», — добавил эксперт.

Фекально-оральный путь: голуби, копающиеся клювом в земле, могут занести инфекцию через помёт. И второе по распространённости заболевание — сальмонеллёз.

«Сальмонеллёз — это заболевание, передаваемое преимущественно с помётом. Если бактерии попадают к нам на слизистую, в ротовую полость, может возникнуть тяжёлая кишечная инфекция», — объяснил инфекционист.

«У человека с нормальной иммунной системой возбудитель просто не сможет развиваться. А если человек ослаблен хроническим заболеванием, либо ребёнок (иммунная система не развилась), либо принимает лекарства, подавляющие иммунитет, то он заразится быстрее, и болезнь будет протекать тяжелее», — подчёркнул Вознесенский.