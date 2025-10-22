Группа риска: Стало известно, кто больше подвержен остеопорозу и как с ним борются в России

22 октября 2025, 18:20

Врач Крюкова: женщины сталкиваются с остеопорозом чаще

Фото: iStock/fizkes

Принято считать, что остеопороз — это преимущественно женская проблема. Однако, как выяснилось, мужчинам он тоже серьезно угрожает. Кто входит в основную группу риска и как в России организована помощь пациентам с этим заболеванием?





Доцент кафедры эндокринологии МОНИКИ Ирина Крюкова в беседе с «Радио 1» напомнила, что остеопороз справедливо считается возраст-ассоциированным заболеванием. Но то, в каком состоянии человек подойдет к рубежу в 50 лет, во многом зависит от его образа жизни в детстве и молодости.





«К возрасту 25-30 лет мы должны накопить достойную пиковую костную массу, запас минерализованной костной ткани. Это позволит компенсировать физиологические потери, которые случаются в более старшем возрасте. Для этого с детства необходимы правильное питание, богатое кальцием, регулярная физическая активность, витамин D, который в осенне-зимний период необходимо принимать дополнительно», — объяснила эксперт.

«Каждая третья женщина после менопаузы имеет остеопороз. Но каждый пятый мужчина — это тоже достаточно часто. При этом существует и вторичный остеопороз, который развивается на фоне других тяжелых заболеваний или их терапии. В этом случае заболеть может и человек молодого возраста», — констатировала Крюкова.