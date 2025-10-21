Онколог объяснил причину новой госпитализации Анатолия Лобоцкого

21 октября 2025, 12:30

Онколог Черемушкин: Лобоцкий столкнулся с рецидивом рака

Анатолий Лобоцкий (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актер Анатолий Лобоцкий, известный по роли в сериале «Молодежка», госпитализирован с болями в груди. Согласно сообщениям СМИ, у него диагностировали агрессивную, быстро прогрессирующую опухоль. Ранее, в 2024 году, артист уже перенес операцию по удалению части легкого в связи с периферическим раком.