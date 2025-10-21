Онколог объяснил причину новой госпитализации Анатолия Лобоцкого
Актер Анатолий Лобоцкий, известный по роли в сериале «Молодежка», госпитализирован с болями в груди. Согласно сообщениям СМИ, у него диагностировали агрессивную, быстро прогрессирующую опухоль. Ранее, в 2024 году, артист уже перенес операцию по удалению части легкого в связи с периферическим раком.
Учитывая историю болезни и пройденное противоопухолевое лечение, высока вероятность того, что произошел рецидив заболевания. Таким предположением с «Вечерней Москвой» поделился онколог Евгений Черемушкин.
Специалист пояснил, что рак легкого мог рецидивировать и распространиться в плевральную полость, что способно вызывать такие симптомы, как одышка, учащенное дыхание, общая слабость, потеря веса или повышение температуры. Если у актера диагностирована мелкоклеточная форма рака, прогноз является неутешительным, поскольку этот тип заболевания развивается по принципу лейкоза: клетки делятся крайне быстро и формируют метастазы в различных органах. Этот массив клеток подавляет работу жизненно важных систем, и в такой ситуации организм часто проигрывает в борьбе с болезнью.
Эффективность лечения в подобных случаях, по словам Черемушкина, зависит от целого ряда факторов, включая общее состояние пациента, наличие хронических заболеваний, тип и локализацию опухоли. При этом врач подчеркнул, что пациенты умирают, как правило, не от самой опухоли, а от тяжелых осложнений, которые она вызывает.
