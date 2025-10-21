Врачи в Приморье спасли сборщика шишек после зверского нападения медведя
В Приморском крае медведь напал на 49-летнего сборщика шишек. Зверь нанес мужчине серьезные травмы, однако медики сумели его спасти. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
Инцидент произошел примерно в восьми километрах от села Лазо. Пострадавший пытался спугнуть хищника, когда увидел зверя, но тот атаковал его. Медведь нанес сборщику шишек множественные раны, в том числе по голове. Затем он оставил истекающего кровью человека.
Мужчина сумел выбраться из тайги и попросить о помощи.
В Находкинской больнице врачи провели экстренную операцию, в ходе которой обрабатывали и зашивали рваные раны длиной около 16 сантиметров. Согласно материалу, у пострадавшего были переломаны лицевые кости и повреждён глаз.
Оказалось, что пострадавший пережил нападение медведя второй раз в жизни. Десять лет назад он также пострадал от хищного зверя.