Врачи в Приморье спасли сборщика шишек после зверского нападения медведя

21 октября 2025, 06:11

Фото: iStock/JNevitt

В Приморском крае медведь напал на 49-летнего сборщика шишек. Зверь нанес мужчине серьезные травмы, однако медики сумели его спасти. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.





Инцидент произошел примерно в восьми километрах от села Лазо. Пострадавший пытался спугнуть хищника, когда увидел зверя, но тот атаковал его. Медведь нанес сборщику шишек множественные раны, в том числе по голове. Затем он оставил истекающего кровью человека.



Мужчина сумел выбраться из тайги и попросить о помощи.



