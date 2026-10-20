В Балашихе завершили строительство двух домов в ЖК «Гранель Пехра»

20 октября 2026, 09:20

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

ГК «Гранель» завершила строительство корпусов 8 и 8.1 в жилом комплексе «Гранель Пехра» в Балашихе. Новые дома рассчитаны в общей сложности на 1484 квартиры. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.







Корпус 8 включает 1444 квартиры. Его площадь достигает почти 89 тыс. квадратных метров. В корпусе 8.1 предусмотрели 40 квартир, площадь здания составляет около 3,6 тыс. квадратных метров. Оба дома получили класс энергоэффективности А, соответствующий очень высокому уровню. Девелопер начал работы в сентябре 2024 года и завершил их немногим более чем за два года.



Жилой комплекс находится в восьми километрах от МКАД, недалеко от Щелковского шоссе. После ввода двух корпусов число домов в проекте достигнет 11, а жилой фонд увеличится до 9406 квартир. На территории уже работают школа на 1500 учеников, три детских сада, две поликлиники, молочная кухня и школа искусств. В ближайшее время здесь планируют открыть диагностический центр.



Застройщики Подмосковья создают социальные объекты в новых кварталах в рамках комплексного развития территорий. Финансирование таких проектов идет за счет внебюджетных средств.