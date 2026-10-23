В Можайском округе завершили строительство подстанции скорой помощи
Подстанцию скорой помощи на три бригады построили в селе Поречье Можайского округа. Сейчас объект готовят к открытию. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
При возведении здания использовались модульные технологии, что помогло значительно ускорить работы.
«Подстанция одноэтажная, её общая площадь составляет свыше 500 квадратных метров. Внутри размещаются оперативная часть с диспетчерской, часть для оказания неотложной медицинской помощи и бытовые помещения: гардеробные, комнаты отдыха и пр. На прилегающей территории установили боксы для ремонта скорых и обустроили парковку», — говорится в сообщении.Работы провели в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.