На строительстве детсада на 350 мест в Красногорске закончили монолитные работы

22 октября 2026, 17:51

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Ильинские луга» на территории округа Красногорск. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.





В трёхэтажном здании общей площадью около 4 400 квадратных метров разместят 14 помещений для групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, раздевалками и санузлами, музыкальный и физкультурный залы, кружковые и мастерские. На прилегающей территории обустроят детские площадки с теневыми навесами.





«В настоящее время на объекте завершили монолитные работы. Гидроизоляция фундамента готова на 25%, а каменная кладка — на 18%», — говорится в сообщении.