Группа Родина представила новый подход к формированию архитектурно-визуального кода России
Сооснователь и совладелец Группы Родина Владимир Щекин представил авторский подход к формированию нового архитектурно-визуального кода России на XVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир», который проходит в Казани с 12 по 17 мая.
Форум стал одной из крупнейших международных площадок взаимодействия России и стран исламского мира. В 2026 году мероприятие объединило более 10 тысяч участников из 103 государств. В программу вошли 149 мероприятий по 21 направлению — от международной торговли и строительства до цифровизации, искусственного интеллекта, культуры и образования. Главной площадкой форума выступила Казань Экспо.
Владимир Щекин принял участие в сессии, посвященной архитектуре как инструменту государственной визуальной коммуникации и развития территорий. Организаторами дискуссии стали Национальный центр «Россия» и МАРХИ.
Во время выступления Щекин заявил, что архитектура сегодня становится одним из ключевых факторов формирования образа страны и качества жизни.
«Сегодня унифицированные подходы к архитектуре перестали работать — и каждая страна вновь возвращается к поиску собственной идентичности. И в этом смысле Россия имеет колоссальное конкурентное преимущество. У нас есть мощнейшее культурное наследие, собственная архитектурная школа, огромный исторический опыт и понимание того, как среда должна работать на человека, семью и общество. Архитектура — это инструмент демографии, здоровья, образования, безопасности и даже национального суверенитета. Потому что именно среда формирует поведение человека, влияет на его эмоциональное состояние, формирует чувство принадлежности к своей стране и культуре», — подчеркнул он.
Также Владимир Щекин отметил, что современные проекты должны создаваться на стыке культурно-исторического ДНК территории, технологий и общественно значимых смыслов.
«Сегодня мы впервые в истории можем проектировать среду, опираясь на данные, исследования, поведенческую аналитику. Мы понимаем, как пространство влияет на стресс, когнитивные способности, продуктивность, желание создавать семью, заниматься спортом, развивать детей. И это полностью меняет саму философию девелопмента», — заявил Владимир Щекин.
В качестве примеров были представлены проекты Группы Родина, реализуемые в рамках комплексного развития территорий. Среди них — Район российских дизайнеров, квартал здоровой жизни СОЮЗ, семейный кластер Родина Парк, а также Дом русского бильярда — восстановленный объект культурного наследия Константина Мельникова с фиджитал-комплексом русского бильярда на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения.
Отдельно Щекин затронул тему взаимодействия России и стран исламского мира.
«У России и стран исламского мира гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Нас объединяет уважение к традициям, к семье, к национальной культуре. Именно на пересечении особого культурного кода страны и технологического развития сегодня рождается новый глобальный стандарт городской среды — в центре которого находится человек, его семья и его будущее», — отметил совладелец компании.
Кроме того, в рамках форума было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Группой Родина, Ассоциацией работодателей и координаторов трудовых ресурсов дружественных стран и Ассоциацией «Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии».
Документ предусматривает развитие строительной отрасли, повышение качества стройматериалов, привлечение профессиональных поставщиков и квалифицированных кадров, а также создание механизмов устойчивого развития жилищного строительства.
Соглашение подписали Владимир Щекин, ответственный секретарь Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии» Виктория Замятина и генеральный директор Ассоциации работодателей и координаторов трудовых ресурсов Алишер Таджиев.
По словам участников форума, соглашение должно стать основой для системного взаимодействия бизнеса, профессионального сообщества и отраслевых объединений в вопросах повышения качества строительства, подготовки кадров и внедрения современных технологий в строительную сферу.