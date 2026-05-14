Группа Родина представила новый подход к формированию архитектурно-визуального кода России

14 мая 2026, 17:15

Совладелец Группы Родина Щекин выступил на международном форуме в Казани

Фото: пресс-служба XVII Международного экономического форума Россия — Исламский мир

Сооснователь и совладелец Группы Родина Владимир Щекин представил авторский подход к формированию нового архитектурно-визуального кода России на XVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир», который проходит в Казани с 12 по 17 мая.





Форум стал одной из крупнейших международных площадок взаимодействия России и стран исламского мира. В 2026 году мероприятие объединило более 10 тысяч участников из 103 государств. В программу вошли 149 мероприятий по 21 направлению — от международной торговли и строительства до цифровизации, искусственного интеллекта, культуры и образования. Главной площадкой форума выступила Казань Экспо.



Владимир Щекин принял участие в сессии, посвященной архитектуре как инструменту государственной визуальной коммуникации и развития территорий. Организаторами дискуссии стали Национальный центр «Россия» и МАРХИ.



Во время выступления Щекин заявил, что архитектура сегодня становится одним из ключевых факторов формирования образа страны и качества жизни.



Владимир Щекин (пресс-служба XVII Международного экономического форума Россия — Исламский мир)



«Сегодня унифицированные подходы к архитектуре перестали работать — и каждая страна вновь возвращается к поиску собственной идентичности. И в этом смысле Россия имеет колоссальное конкурентное преимущество. У нас есть мощнейшее культурное наследие, собственная архитектурная школа, огромный исторический опыт и понимание того, как среда должна работать на человека, семью и общество. Архитектура — это инструмент демографии, здоровья, образования, безопасности и даже национального суверенитета. Потому что именно среда формирует поведение человека, влияет на его эмоциональное состояние, формирует чувство принадлежности к своей стране и культуре», — подчеркнул он.

«Сегодня мы впервые в истории можем проектировать среду, опираясь на данные, исследования, поведенческую аналитику. Мы понимаем, как пространство влияет на стресс, когнитивные способности, продуктивность, желание создавать семью, заниматься спортом, развивать детей. И это полностью меняет саму философию девелопмента», — заявил Владимир Щекин.

«У России и стран исламского мира гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Нас объединяет уважение к традициям, к семье, к национальной культуре. Именно на пересечении особого культурного кода страны и технологического развития сегодня рождается новый глобальный стандарт городской среды — в центре которого находится человек, его семья и его будущее», — отметил совладелец компании.