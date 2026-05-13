В Чехове завершают строительство детской поликлиники

13 мая 2026, 15:27

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детскую поликлинику, рассчитанную на 500 посещений в смену, строят на улице Мира в Чехове. В настоящее время работы близятся к завершению. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Сейчас в здание завозят мебель и оборудование. Кроме того, ведётся благоустройство прилегающей территории: там организуют парковки, обустроят зоны отдыха и посадят кусты и деревья.





«Общая площадь поликлиники составляет свыше 8 600 квадратных метров. В здании предусмотрены отделения педиатрии, неотложной помощи и стоматологии, а также кабинеты узких специалистов, реабилитации, кабинеты для рентгена, ЭКГ и УЗИ и комнаты здорового ребёнка», — говорится в сообщении.