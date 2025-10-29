«Губит экосистему»: Эколог объяснила опасность выбрасывания ватных палочек в унитаз
Эколог Гулимова: ватная палочка, выброшенная в унитаз, портит экосистему
Каждый день мы совершаем простые бытовые действия, не задумываясь об их последствиях для природы. Одно из них — смыв в канализацию средств личной гигиены, которые содержат пластик.
Эксперт по экологии Валерия Гулимова в беседе с «Радио 1» заявила, что одна смытая в унитаз ватная палочка может создать серьезные проблемы для городской инфраструктуры и окружающей среды.
«Очистные сооружения не предназначены для таких отходов. Когда они строились, то нерастворимых, неперерабатываемых, неподверженных химическому воздействию веществ не планировалось туда бросать. Их попадание в органический поток является незапланированным, то есть засоряет и приводит к сбоям в работе дорогостоящего оборудования и делает невозможным нормальный цикл очистки воды», — подчеркнула эксперт.
По словам эколога, даже если предмет каким-то чудом минует очистные сооружения, он попадает в водоем, где представляет смертельную угрозу для флоры и фауны. Дело не только в том, что пластик разлагается сотни лет, но и в самом факте его попадания в природную среду.
«Животные, флора, фауна водоемов не приспособлены к таким предметам. Они принимают это за еду и наносят дополнительный ущерб организму», — отметила Гулимова.
Она добавила, что крупный мусор не «проскочит» по широким канализационным трубам и не будет задержан механическими фильтрами — это опасное заблуждение.