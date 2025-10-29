«Губит экосистему»: Эколог объяснила опасность выбрасывания ватных палочек в унитаз

29 октября 2025, 16:29

Эколог Гулимова: ватная палочка, выброшенная в унитаз, портит экосистему

Фото: iStock/Iuliia Pilipeichenko

Каждый день мы совершаем простые бытовые действия, не задумываясь об их последствиях для природы. Одно из них — смыв в канализацию средств личной гигиены, которые содержат пластик.





Эксперт по экологии Валерия Гулимова в беседе с «Радио 1» заявила, что одна смытая в унитаз ватная палочка может создать серьезные проблемы для городской инфраструктуры и окружающей среды.





«Очистные сооружения не предназначены для таких отходов. Когда они строились, то нерастворимых, неперерабатываемых, неподверженных химическому воздействию веществ не планировалось туда бросать. Их попадание в органический поток является незапланированным, то есть засоряет и приводит к сбоям в работе дорогостоящего оборудования и делает невозможным нормальный цикл очистки воды», — подчеркнула эксперт.

«Животные, флора, фауна водоемов не приспособлены к таким предметам. Они принимают это за еду и наносят дополнительный ущерб организму», — отметила Гулимова.