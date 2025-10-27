Достижения.рф

В подмосковном Фрязино провели акцию по обмену вещами

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Во Фрязино прошла осенняя акция по обмену вещами. За два часа площадку в ДК «Исток» посетили более 40 человек, рассказали в Минчистоты Московской области.



На площадку жители принесли свыше 250 предметов одежды и обуви — мужские, женские и детские вещи, а еще — материалы для творчества и рукоделия. Все вещи принимали только в хорошем состоянии, пригодные для повторного использования.

​Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Некоторые находки разобрали крайне быстро — часть одежды даже не успели развесить. Особой популярностью пользовались предметы для творчества. Среди необычных вещей, которые принесли участники мероприятия, оказались коньки и парик.

Для юных гостей акции организаторы подготовили экологичные игры.

Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0