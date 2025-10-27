В подмосковном Фрязино провели акцию по обмену вещами

27 октября 2025, 10:49

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Во Фрязино прошла осенняя акция по обмену вещами. За два часа площадку в ДК «Исток» посетили более 40 человек, рассказали в Минчистоты Московской области.