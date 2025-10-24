На стороне хандры: нарколог предупредил о негативном влиянии алкоголя на настроение
Нарколог Холдин объяснил, почему спиртное усиливает депрессию
Спиртные напитки считаются верным способом поднять настроение и избавиться от осенней хандры. Но в реальности алкоголь только усиливает негатив. О том, почему это происходит, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
Он объяснил, что алкоголь на короткое время притупляет неприятные ощущения, вызванные усталостью или стрессом, но потом начинается обратный эффект.
«Спиртное угнетает активность головного мозга. Поэтому вскоре после алкогольного расслабления в организме повышается уровень гормона стресса кортизола, нарушается сон. Это портит настроение, усиливает усталость, беспокойство, раздражительность», — сказал Виталий Холдин.Он добавил, что почти у четверти людей с алкогольной зависимостью диагностируют депрессивные расстройства.
«Получается, регулярное употребление спиртного создает порочный круг, усугубляя изначальные психологические проблемы», — подчеркнул нарколог.Он также отметил, что справиться с осенней хандрой людям помогает физическая активность и употребление овощей и фруктов, богатых витаминами и минералами.