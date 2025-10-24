На стороне хандры: нарколог предупредил о негативном влиянии алкоголя на настроение

24 октября 2025, 11:18

Нарколог Холдин объяснил, почему спиртное усиливает депрессию

оригинал Фото: istockphoto.com/Victoria Koltsova

Спиртные напитки считаются верным способом поднять настроение и избавиться от осенней хандры. Но в реальности алкоголь только усиливает негатив. О том, почему это происходит, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.





Он объяснил, что алкоголь на короткое время притупляет неприятные ощущения, вызванные усталостью или стрессом, но потом начинается обратный эффект.





«Спиртное угнетает активность головного мозга. Поэтому вскоре после алкогольного расслабления в организме повышается уровень гормона стресса кортизола, нарушается сон. Это портит настроение, усиливает усталость, беспокойство, раздражительность», — сказал Виталий Холдин.

«Получается, регулярное употребление спиртного создает порочный круг, усугубляя изначальные психологические проблемы», — подчеркнул нарколог.