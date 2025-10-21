В Раменском округе провели слёт юных геологов и палеонтологов

21 октября 2025, 12:15

Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Слёт юных геологов и палеонтологов состоялся на территории заповедника «Стратотипический разрез Гжельского яруса каменноугольной системы» в Раменском округе. Участниками мероприятия стали ученики Гжельской школы и воспитанники Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения, туризма. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Ребята на практике проверили свои знания по минералогии, гидрогеологии, палеонтологии, исторической геологии и геологии полезных ископаемых.





«Особое внимание участники слёта уделили изучению Гжельского стратотипа — уникального геологического объекта, расположенного в Раменском округе», — говорится в сообщении.